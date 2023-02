Von Nicolas Freund

Wenn niemand darauf hingewiesen hätte, dann hätte man es womöglich gar nicht mitbekommen: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Montag in Brüssel, dass die lange befürchtete russische Offensive in der Ukraine längst begonnen habe. Auch verschiedene Experten und Beobachter kommen seit Tagen zu dieser Einschätzung. Diese russische Offensive ist aber anders als die Invasion vor einem Jahr kein großangelegter, schneller Angriff von mehreren Seiten, sondern eher eine Erhöhung der Intensität an der Front im Donbass. Das Ziel Moskaus scheint nach wie vor die Einnahme der gesamten Regionen Luhansk und Donezk zu sein. Auch, weil das in Russland als Erfolg des Militäreinsatzes in der Ukraine dargestellt werden könnte.

Obwohl Russland an der Front inzwischen wieder deutlich mehr Soldaten einsetzen soll, sind größere Verschiebungen der Kampflinien bisher ausgeblieben. Vor allem in der Nähe der seit Monaten heftig umkämpfte Stadt Bachmut werden wieder kleinere, noch nicht entscheidende Geländegewinne russischer Truppen gemeldet. Bisher scheinen die ukrainischen Verteidigungslinien der russischen Offensive aber standzuhalten. Laut einer Mitteilung des britischen Geheimdienstes vom Wochenende, sollen die russischen Verluste derzeit sogar so hoch sein wie seit Beginn des Krieges nicht mehr. In der letzten Woche habe die russische Armee im Schnitt 824 Soldaten am Tag verloren, das sind vier Mal so viele wie zuletzt geschätzt wurde. Diese Zahl basiert laut dem Geheimdienst zwar auf der Statistik des ukrainischen Generalstabs, die Briten halten sie aber für korrekt.

Putin nimmt hohe Opferzahlen in Kauf

So soll zum Beispiel bei Wuhledar in der Nähe der Stadt Donezk ein russischer Angriff vor einigen Tagen katastrophal gescheitert sein. Satellitenaufnahmen und Drohnenvideos zeigen eine ganze Kolonne russischer Panzer, die anscheinend planlos in ein Minenfeld und das Feuer der ukrainischen Artillerie geraten ist. Bilder zeigen zerstörte Fahrzeuge und panisch fliehende Kämpfer. Alleine bei diesem Angriff sollen Hunderte russische Soldaten getötet und Dutzende Panzer zerstört worden sein.

Detailansicht öffnen Zerstörte russische Panzer bei Wuhledar. (Foto: dpa)

Russland setzt an der Front wohl inzwischen viele der neu mobilisierten Soldaten ein, die aber nach wie vor schlecht ausgerüstet und ausgebildet zu sein scheinen. Auch das für eine Offensive wichtige Gefecht verbundener Waffen, also den kombinierten Einsatz von Infanterie, Panzern, Artillerie und anderen Waffensystemen, scheinen die russische Streitkräfte noch immer nicht effektiv umsetzen zu können. Jens Stoltenberg sagte in Brüssel: "Wir sehen, was Präsident Putin nun tut: Er schickt jetzt Abertausende Truppen, akzeptiert eine sehr hohe Opferrate, nimmt große Verluste hin. Was Russland an Qualität fehlt, versucht es quantitativ auszugleichen."

Durch die verstärkten Angriffe wächst der Druck auf die ukrainischen Verteidiger. Auch auf deren Seite sollen die Verluste gestiegen sein. Besonders bei Bachmut soll die russische Armee das Artilleriefeuer noch weiter verstärkt haben. In der Stadt sollen noch immer auch 5000 Zivilisten ausharren. Langsam aber sicher könnte es russischen Truppen gelingen, die Stadt einzukesseln. Vermutlich würden sich die ukrainischen Streitkräfte aber vorher in das weiter westlich gelegene Kramatorsk zurückziehen. Am Dienstag sollen die ukrainischen Truppen in der Nähe der Stadt eine Brücke gesprengt haben - womöglich ein Hinweis auf einen bevorstehenden Rückzug.

Droht nach der Offensive wieder der Terror gegen Zivilisten?

Die Einnahme Bachmuts wäre für Russland nur ein kleiner, vor allem symbolischer Erfolg. Auch Kramatorsk ist stark befestigt, die Front würde sich wahrscheinlich nur ein paar Kilometer verschieben. Zum Jahrestag der Invasion am 24. Februar ist es aber vielleicht genau das Symbol, das sich der Kreml wünscht.

Der monatelange erfolgreiche Widerstand der ukrainischen Armee gegen einen zahlenmäßig weit überlegenen Gegner zeigt aber zwei Dinge: Die westlichen Waffenlieferungen und Unterstützungen zeigen Wirkung. Ohne sie könnte sich die Ukraine nicht so effektiv gegen die Invasoren verteidigen. Und die russische Armee ist anscheinend nach wie vor nicht zu einer erfolgreichen Offensive in der Lage, trotz einer erneuten Mobilisierung, der teilweisen Umstellung der Industrie auf Kriegswirtschaft und diversen Umstrukturierungen.

Grund zur Beruhigung ist das aber noch nicht. Als sich im vergangenen Jahr abzeichnete, dass die russische Armee mit strategischen Mitteln keine Erfolge erzielen kann, begann sie mit Artillerie ganze Städte wie Mariupol zu zerstören und die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Es ist nicht auszuschließen, dass die russische Armee, wenn die Offensive wieder keine großen Erfolge bringt, erneut auf Terrormethoden zurückgreifen wird.