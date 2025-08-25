Dutzende Organisationen fordern von der Bundesregierung umgehende Maßnahmen für den Schutz gefährdeter Afghaninnen und Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. „Handeln Sie jetzt, bevor es für viele Betroffene zu spät ist“, heißt es in einem Offenen Brief, den unter anderen Amnesty International Deutschland, der Deutschen Caritasverband, Reporter ohne Grenzen und Medico International unterzeichnet haben. Initiator ist der Deutsche Anwaltverein. Rund 2000 Afghanen, denen Deutschland eine Aufnahme zugesichert hatte, warten derzeit in Pakistan im Ungewissen. Innenminister Dobrindt besteht auf einer Sicherheitsüberprüfung, Pakistan hat unterdessen etliche Betroffene in das von den Taliban regierte Afghanistan abgeschoben.