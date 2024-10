Was heute wichtig war

Özdemir will 2026 grüner Spitzenkandidat werden. In einer schwierigen Gemengelage erklärt der Bundesagrarminister seinen Willen, die Südwest-Grünen 2026 als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg zu führen. Seinen Angaben zufolge unterstützt Kretschmann ihn "aus vollem Herzen". Zum Artikel