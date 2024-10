Interview von Max Ferstl, Roland Muschel, Stuttgart

Für das Gespräch hat Cem Özdemir das Café Gottlieb am Daimlerplatz in Bad Cannstatt vorgeschlagen. Es ist Samstagnachmittag, hinter dem 58-Jährigen liegen bewegte Stunden, am Vortag hat er angekündigt, die Grünen als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2026 führen zu wollen. Um ihn herum sitzen Menschen in Trikots des VfB Stuttgart. Der passionierte VfB-Fan Özdemir geht auch gleich ins Stadion zum Heimspiel gegen Holstein Kiel, aber vorher will er erklären, warum er von der großen Bühne der Berliner Politik in die beschauliche Stuttgarter Landespolitik wechselt.