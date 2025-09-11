Das Paradies ist nah, Winfried Kretschmann muss nur den Kopf heben und nach oben schauen. Da ist schon der Garten, der Baum mit den Äpfeln, nur ein paar Meter entfernt. Gut, streng genommen handelt es sich nicht um das echte Paradies. Aber immerhin gehört die Malerei zum Deckenfresko der Pfarrkirche St. Peter und Paul im oberschwäbischen Steinhausen – und die gilt unter Kirchenfans als „schönste Dorfkirche der Welt“.

Kretschmann ist Katholik und Kirchgänger. Am Montagvormittag steht Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident mit angemessen nachdenklicher Miene im warmen Licht des Altarraums, während ein in Kirchenkunst bewanderter Professor Überlegungen anstellt über die Neugier des Menschen und das Streben nach Erkenntnis, das in der Vertreibung aus dem Paradies mündete.

Für seine letzten Amtsmonate hat sich Kretschmann ein ganz spezielles Projekt auserkoren

Am Ende der Führung wird Kretschmann sagen, dass zu Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2011 rund 70 Prozent der Baden-Württemberger einer christlichen Kirche angehörten. Heute seien sie in der Minderheit, was für ihn zu der Frage führe: „Was machen wir mit diesen Kulturschätzen in Zeiten der Säkularisierung?“ Diesem Thema wolle er sich in den verbleibenden Monaten seiner Regierungszeit widmen: der sakralen Kunst.

Zweifellos eine interessante Aufgabe, trotzdem begleitet Kretschmann auf seiner letzten Sommerreise durch die schwäbischen Kirchen der leise Verdacht, dass da einer nicht mehr ausschließlich irdische Angelegenheiten im Kopf hat. Muss er vielleicht auch nicht. Kretschmann gilt zumindest im kleinen Weltgefüge der baden-württembergischen Grünen als eine Art Lichtgestalt. Seit 14 Jahren regiert er im Südwesten, als erster Grüner überhaupt. Doch in einem halben Jahr wird Kretschmann abtreten, nicht ins Paradies, aber immerhin in den Ruhestand.

„Was machen wir mit diesen Kulturschätzen?“ Winfried Kretschmann am Montag in der Pfarrkirche St. Peter und Paul im oberschwäbischen Steinhausen. (Foto: Roland Muschel)

Umso akuter stellt sich die Frage: Wer kommt nach ihm?

Wenn sich die Hoffnungen der Grünen erfüllen, dann wird der nächste Ministerpräsident Cem Özdemir heißen. Dafür spricht allerdings gerade nicht viel. In den jüngsten Umfragen liegen die CDU und ihr Spitzenkandidat Manuel Hagel so weit vorn, dass Özdemir ein mittelgroßes Wunder benötigt, um im kommenden März die Vertreibung der Grünen aus der Villa Reitzenstein, dem Amtssitz des Ministerpräsidenten, durch den Wähler zu verhindern.

Haben die Grünen einen schwerwiegenden Fehler begangen?

Die Übergabe der Regierungsmacht ist eine der schwierigsten Disziplinen der Politik. Nach gängiger Lehre gilt dabei die „Amtsbonus“-Methode als besonders aussichtsreich: Ungefähr ein Jahr vor dem Wahltermin tritt der Amtsinhaber zurück und ein Parteifreund übernimmt. So praktizierte das zuletzt äußerst erfolgreich Boris Rhein (CDU) in Hessen, dem Volker Bouffier rechtzeitig Platz machte. Die Idee ist, dass sich das Wahlvolk schon mal an den Neuen in der Rolle des Ministerpräsidenten gewöhnen kann.

Doch in Baden-Württemberg haben sich die Grünen für einen anderen Weg entschieden, einen riskanteren. Kretschmann wird die Legislatur zu Ende bringen, Özdemir bereitet parallel seinen Wahlkampf vor, ohne Amtsbonus. Völlig offen ist, ob diese Koexistenz funktionieren kann. Oder ob die Grünen einen schwerwiegenden Fehler begangen haben.

Ein paar Tage, bevor Kretschmann zu seiner Kirchentour aufbricht, erreicht Özdemirs Mission ihren vorläufigen Tiefpunkt. Der Lift rattert, der Wind pfeift, es wird dunkel. Als der Aufzug schließlich anhält, liegt ein salziger Geschmack in der Luft. „Glück auf“, sagt einer der Bergmänner, als Özdemir, mit Helm und Warnweste ausgerüstet, aus dem Förderkorb tritt. Er befindet sich jetzt knapp 200 Meter unter der Erdoberfläche, in einem der größten Salzberkwerke Europas. Hier, unter der Stadt Heilbronn, holen sie rund 4,5 Millionen Tonnen Salz aus der Erde, jedes Jahr. „Die meisten wissen gar nicht, dass es uns gibt“, sagt der Chef des Salzwerks. Und ja, darauf ist er stolz. Wenn die Heilbronner oben vom Bohren und Sprengen nichts mitbekommen, dann leisten sie hier unten gute Arbeit.

Özdemir sieht sich mit der umgekehrten Herausforderung konfrontiert: Er muss dringend auffallen. An Prominenz mangelt es dem routinierten Talkshowgast und ehemaligem Bundeslandwirtschaftsminister zwar nicht, aber bislang war er vor allem eine Figur der Berliner Politikbühne. Als versierter Landespolitiker, der jede Salzgrube im Land kennt, ist Özdemir noch nicht aufgefallen.

Generationswechsel im laufenden Betrieb – dafür hätte es Gelegenheiten gegeben

Zuhören wolle er den Leuten, das sagt er in diesen Tagen immer wieder. Ein gängiger Vorwurf an den Landwirtschaftsminister Özdemir lautete, dass ihm zuweilen das Interesse an den Details fehle. Derartige Klagen dürften zumindest im Heilbronner Salzwerk nicht aufkommen. Özdemir erkundigt sich nach der chemischen Zusammensetzung des Salzes, nach den Fördermengen, nach der Beschaffenheit der Bohrköpfe.

Die Frage ist, ob Neugier auf Land und Leuten genügt, um die Stimmung zu drehen.

In der Landespolitik richtet sich alles am Ministerpräsidenten aus, wie Metallspäne nach einem Magneten. Es war nicht Özdemir, sondern Kretschmann, der die wichtige Regierungserklärung zur Zukunft der Rüstungsindustrie in Baden-Württemberg hielt. Kretschmann ist es auch, der am Dienstag zur Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung nach München reiste. Dort schaut Özdemir zwar auch vorbei, aber eben zwei Tage später.

Es gibt grüne Strategen, die hinter vorgehaltener Hand mit der Gesamtsituation hadern. Weil Kretschmann es verpasst habe, den Generationswechsel im laufenden Betrieb einzuleiten. Dafür hätte es durchaus Gelegenheiten gegeben. Doch der Partei fehlte dazu der Mut und Kretschmann wohl auch der Wille. Als der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel im Herbst 2023 verkündete, auf keinen Fall innerhalb der Legislaturperiode einen Kretschmann-Nachfolger zu wählen, war es zu spät.

Habecks Pessimismus teile er nicht, sagt Özdemir

Zur Wahrheit gehört auch: Özdemir stand auf Kretschmanns Wunschliste nicht immer ganz oben. Der Ministerpräsident hatte vor wenigen Jahren den früheren Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon als seinen Nachfolger auserkoren, der aber nicht wollte. Auch Özdemir hatte lange gezögert, in die Landespolitik zu wechseln. Nun aber harmoniert das Duo. Kretschmann gesteht Özdemir viel Beinfreiheit zu, die dieser auch offensiv nutzt. Mal fordert er ein Social-Media-Verbot für Kinder, mal zeigt er sich offen für ein späteres Verbrenner-Aus. Alles Punkte, denen Kretschmann wohl nicht widersprechen würde, die aber bislang nicht offizieller Teil des Regierungsprogramm sind.

Öffentlichen Protest gibt es bislang nicht, was auch mit der verheerenden Lage der Grünen zusammenhängt. Die Partei ringt um ihren Kurs. Als sich Robert Habeck aus der Bundespolitik verabschiedete, sagte er im taz-Interview, dass mit ihm auch die Idee abgewählt worden sei, die Grünen als Bündnispartei der Mitte zu etablieren. Das wiederum will Özdemir verkörpern. Fragt man ihn, was er von Habecks Abgesang halte, sagt er: „Ich teile diesen Pessimismus nicht.“ Schließlich beweise Kretschmann in Baden-Württemberg seit fünfzehn Jahren das Gegenteil.

Die Tour durch das Salzbergwerk hält an einer Stelle, an der ein großes Loch in der Decke klafft. Ein Schacht führt senkrecht nach oben, der Wind pfeift wie in einem riesigen Ventilator. Sehr wichtig für die genannte Bewetterung, also dafür, dass den Arbeitern unten nicht die Luft ausgeht. Özdemir stellt sich in den Luftstrom und schaut nach oben. Alles dunkel, nur ein kleiner heller Kreis ist zu sehen, das Tageslicht. „Da will ich hin“, sagt er. Das Licht ist ganz schön weit weg.