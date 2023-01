Von Constanze von Bullion, Berlin

Sie reden jetzt von einem Sturm, der aufzieht, gern auch von einer "Herkulesaufgabe" für Cem Özdemir. Ärger jedenfalls ist gewiss, wenn der Bundesernährungsminister demnächst Reklame für ungesundes Essen abschafft, die an Kinder gerichtet ist. Werbung für überzuckerte Müslis, für salzig-fette Chips oder gesundheitsschädliche Energydrinks sollen aus einschlägigen Kanälen verschwinden. Die Ampelregierung will damit Gesundheitsschäden in Folge schlechter Ernährung bekämpfen. Lebensmittelunternehmen lehnen die Pläne ab. Da bahnt sich eine Kraftprobe an, und am Donnerstagnachmittag auf der Grünen Woche wollte Özdemir sich dazu äußern.

Der Auftritt des grünen Ministers geht auch auf Betreiben der Verbraucherzentrale zurück. Sie erhöht beim Thema Kindermarketing den Druck auf die Politik und fordert im Bündnis mit Forschungsinstituten, zwischen sechs Uhr früh und 23 Uhr spät keine Werbung für ungesunde Lebensmittel mehr zu erlauben. Nicht nur aus dem Fernsehen, auch aus jugendaffinen Kanälen und sozialen Medien soll Reklame für gesundheitsschädliche Produkte verschwinden, ebenso von Plakaten in einem Radius von 100 Metern rund um Kindergärten und Schulen.

Der Staat habe eine "Schutzpflicht" gegenüber Kindern, sagt Renate Künast

Nur, wie Ernährungsminister Özdemir das genau umsetzen will, blieb bis zuletzt ein Geheimnis. "An Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben", heißt es dazu im Koalitionsvertrag. Ein Jahr lang wurden Verbraucherschützer vertröstet, nun soll der Gesetzentwurf im März kommen.

"Verbot" soll die Sache allerdings nicht heißen, das Wort gilt bei den Grünen als kontaminiert. "Es geht nicht um ein Werbeverbot, sondern um veränderte Werbung", sagt die grüne Bundestagsabgeordnete Renate Künast. "Wir müssen Kriterien entwickeln, in welchen Bereichen für Lebensmittel mit zu viel Zucker oder Salz nicht geworben werden darf". Die ehemalige Verbraucherschutzministerin kämpft seit vielen Jahren gegen gesundheitsschädliches Werbemarketing für Kinder. Jetzt treibt sie zusammen mit Ramona Pop, Chefin der Verbraucherschutzzentrale, Parteifreund Özdemir voran. Der Staat habe eine "Schutzpflicht" gegenüber Kindern, so Künast. Es gehe im Übrigen nur um eine Einschränkung von Werbung. "Die Hersteller können sich dann ja entscheiden, auf diesen Kanälen für andere, gesunde Produkte zu werben."

Von solchen Einschränkungen wollen viele Lebensmittel- und Werbeunternehmen nichts hören. "Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass es bei Übergewicht nicht hilft, Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen", teilt etwa der Sprecher der Südzucker AG mit. Der Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr weiter steigende Umsätze von bis zu zehn Milliarden Euro - und sieht erwartungsgemäß keinen Anlass, von zuckerhaltigen Lebensmitteln abzuraten. Für das Körpergewicht sei "die Kalorienbilanz" entscheidend, egal auf welche Nahrungsmittel sie zurückgehe. "Wer mehr Kalorien aufnimmt, als er verbraucht, nimmt zu." Die Berliner Hipster-Agentur Jung von Matt, die für Haribo wirbt, will sich zu Özdemirs Plänen auf Anfrage gar nicht erst äußern.

Rundweg abgelehnt wird das Regierungsvorhaben vom Lebensmittelverband Deutschland, Europas größtem Verband für Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel. "Es gibt keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass ein Werbeverbot dazu beitragen würde, dem Übergewicht von Kindern entgegenzuwirken", sagt eine Sprecherin. "Wir sehen da andere Instrumente." Bessere Sportangebote und die Botschaft, "dass man Süßigkeiten nur in Maßen essen soll", helfe mehr. Im Übrigen setze man auf freiwillige Maßnahmen der Industrie, ihre Rezepturen zu "optimieren".

15 Prozent der Kinder sind übergewichtig, sechs Prozent adipös

Beim Gesundheitsversicherer AOK stößt der hinhaltende Widerstand auf scharfe Widerworte. 15 Prozent der Kinder in Deutschland sind übergewichtig, sechs Prozent adipös, also extrem übergewichtig. "Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Kindermarketing und gesundheitsschädlichen Produkten", sagt Kai Kolpatzik, Leiter der Abteilung Prävention im AOK-Bundesverband. Allein Facebook habe vor der Pandemie binnen eines Jahres 10,6 Milliarden Posts mit Werbung für ungesunde Lebensmittel an Kinder von drei bis 13 Jahren platziert.

Die Spätfolgen bunt verpackter "Zuckerbomben" kosten Deutschland laut AOK 63 Milliarden Euro im Jahr. Denn viele, die heute zu schwer sind, bekommen später Diabetes, Bluthochdruck und Herzerkrankungen. 102 000 vorzeitige Todesfälle im Jahr seien auf ungesunde Ernährung zurückzuführen.

Im Institut für Ernährungsmedizin der Universität Lübeck warnt der Forscher Martin Smollich vor der Illusion, ohne verbindliche gesetzliche Maßnahmen oder nur mit Appellen an die Vernunft weiterkommen zu wollen. "Lebensmittel zu kaufen ist in den seltensten Fällen rational. Es ist emotional", sagt Smollich. "Du darfst das nicht essen, es ist ungesund - das funktioniert nicht, wenn ich gerade Liebeskummer oder Stress habe." Auch Ermahnungen seien wenig hilfreich. "Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir bei der Vorbeugung von Adipositas wenig erreichen, wenn wir einzelne Individuen auffordern, sich gesünder zu ernähren. Die Wirkung ist wesentlich größer, wenn wir das Umfeld dieser Menschen strukturell verändern."

Gesetzliche Werbebeschränkungen hält Smollich deshalb für sinnvoll, aber auch gesünderes Essen in Schulen oder Kantinen. Mit einer veränderten Preispolitik könnten "insbesondere auch Menschen mit geringem Einkommen erreicht werden." Sie sind gut dreimal so oft von starkem Übergewicht betroffen. In Großbritannien wurde Werbung für ungesundes Essen deshalb tagsüber verboten, in Irland und skandinavischen Länder gibt es ähnliche Gesetze. "Im europäischen Vergleich gibt es nirgends so wenig wirksame Prävention ernährungsbedingter Krankheiten wie in Deutschland", sagt Ernährungswissenschaftler Smollich. Aber die Dinge könnten sich ja ändern.