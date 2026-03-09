Wahlabende in der Redaktion sind immer etwas Besonderes – an unserem Newsdesk im 22. Stock gibt es Käse, Brot und Cocktailtomaten – doch dieser Wahlabend war außergewöhnlich. Die CDU hatte den Wahlsieg in Baden-Württemberg fest einkalkuliert, als erfolgreichen Auftakt in ein hoffentlich erfreuliches Wahljahr mit vier weiteren Landtagswahlen. Doch tatsächlich bewahrheitete sich am Sonntagabend, was sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hatte: Die Grünen konnten die CDU (denkbar knapp) überholen. Ihr Spitzenkandidat Cem Özdemir ist der designierte neue Ministerpräsident. Vom Wahlabend in Stuttgart berichten Roman Deininger, Max Ferstl und Roland Muschel .

Die Kanzlerpartei muss also ihre erste große Niederlage dieses Jahres verkraften, und selbstverständlich wird es in den kommenden Tagen vor allem um die eine Frage gehen: Wer ist schuld daran? In der Bundespartei war man jedenfalls schon am Wahlabend sehr bemüht, die Verantwortung allein im Ländle zu verorten – während man dort sehr wohl eine Mitverantwortung in Berlin erkennen will. Robert Roßmann hat die Stimmungen und Schwingungen der Union an diesem Wahlabend zusammengetragen.

Bei den Grünen ist die Freude natürlich umso größer, kaum einer in der Partei hatte bis vor ein paar Wochen ernsthaft mit diesem Wahlsieg gerechnet. Jetzt ist er da – und er wird den Richtungsstreit in der Partei wohl weiter befeuern. Denn Özdemir hat die Wahl gewonnen, indem er sich maximal distanzierte von seiner eigenen Partei. Er stellte allein seine Person und seinen Pragmatismus in den Vordergrund. Markus Balser hat diesen Wahlabend bei den Grünen verfolgt.

Wer sich noch detaillierter für die Ergebnisse der Wahl interessiert: Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Daten-Ressort arbeiten die Nächte nach Bundestags- und Landtagswahlen durch und schlüsseln alles Wissenswerte auf: Wer hat wen wo warum gewählt und was lässt sich daraus ableiten? Und warum war es am Ende doch nochmal deutlich knapper als in den ersten Hochrechnungen?

Landtagswahl in Baden-Württemberg

Sechs Lehren aus dem knappen Sieg. Der Grüne Cem Özdemir hat die Wahl gewonnen. Daraus lässt sich lernen: Personalisierung funktioniert, Wahlumfragen sind für Landtagswahlen mit Vorsicht zu genießen und die Folgen der Duell-Situation sind für kleinere Parteien sehr schwierig. AfD-Wähler verzeihen der eigenen Partei viel. In Baden-Württemberg dürfte das Regieren schwieriger werden. Zum Artikel

Was der Rückschlag im Land für die Bundes-CDU bedeutet. Nur Platz zwei in Baden-Württemberg – an der Bundespartei habe es nicht gelegen, erklären führende Christdemokraten sogleich. Doch dieser Rückschlag dürfte noch Folgen haben. Debatten über eine „Lifestyle-Teilzeit“ dürften dem CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel nicht geholfen haben. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Warum Münchens OB Reiter in die Stichwahl muss. Seit 2014 regiert Dieter Reiter die bayerische Landeshauptstadt, zuletzt hat er viele Fehler gemacht. Unter anderem hatte er sich eine jährliche Zahlung des FC Bayern in Höhe von 20 000 Euro nicht genehmigen lassen. Der Wahlabend sei für ihn „enttäuschend“, sagte Reiter. Die Grünen freuen sich, ihr Kandidat Dominik Krause tritt gegen Reiter an. Zum Artikel

Sohn des getöteten Ayatollahs Chamenei neuer oberster Führer. Modschtaba Chamenei ist offiziell zum neuen geistlichen Oberhaupt der Islamischen Republik ernannt worden. In der Nacht hat der Golfstaat Bahrain Dutzende Verletzte nach einem iranischen Drohnenangriff gemeldet, die israelische Armee hat ihre Angriffe auf Ziele in Iran und Libanon fortgesetzt. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV Vučić über Serbiens Verhältnis zu Moskau: „Wir sind niemandes Marionetten“. Der serbische Präsident spricht im SZ-Interview über Spannungen mit ihrem langjährigen Partner Russland – ausgelöst durch einen Streit um die Energieversorgung des Landes. Außerdem über seine Vorstellungen eines EU-Teil-Beitritts und seinem umstrittenen Umgang mit den Studentenprotesten im eigenen Land. Zum Artikel

EXKLUSIV Bafin-Chef Branson fürchtet weitere Schließungen von Immobilienfonds. Die Finanzaufsicht Bafin sieht nach wie vor erhebliche Risiken für Privatanleger bei offenen Immobilienfonds. Das seien „legitime Produkte“, sagte Bafin-Chef Mark Branson im SZ-Interview. Entscheidend sei jedoch, ob sie richtig und fair verkauft würden. Die Risikokategorie mancher Fonds sei niedriger als die vieler Staatsanleihen – das entspreche „nicht dem gesunden Menschenverstand“. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

