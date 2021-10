Von Cathrin Kahlweit, Wien

Sebastian Kurz war bis zum Mittwochabend auf dem EU-Gipfel in Slowenien, und er dürfte sehr froh darüber gewesen sein. Denn so mussten seine Getreuen für ihren Kanzler ausreiten und sich den aufgeregten Fragen zahlreicher Journalisten im Kanzleramt stellen. Die wollten vor und nach der Kabinettssitzung wissen, was es denn auf sich hat mit den Meldungen, die ganz Österreich an diesem Morgen in Aufregung versetzten: Razzien im Bundeskanzleramt und in der ÖVP-Parteizentrale? Vorwürfe der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen den Kanzler wegen Beihilfe zur Untreue? Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Bestechung in seinem Umfeld und bei wichtigen Medienpartnern? August Wöginger, ÖVP-Klubobmann im Nationalrat, gab ein kurzes Statement ab: Alles alte Kamellen, die Hausdurchsuchungen nichts als "Show und Inszenierung", alles seit Wochen kolportiert und schon deshalb völlig sinnlos.