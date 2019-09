Werner Kogler, Spitzenkandidat der Grünen (links), und Sebastian Kurz (ÖVP) am Wahlabend in Wien

"Wagt Kurz das grüne Experiment?", fragt die Kronen Zeitung am Tag nach der Parlamentswahl, aus der die ÖVP von Sebastian Kurz und die Grünen als große Gewinner hervorgingen. Die Frage liegt nahe, aber experimentiert wird damit nicht zum ersten Mal. Denn Konservative und Grüne regieren bereits in drei Bundesländern zusammen. In Tirol sitzen sie schon die zweite Legislaturperiode am Kabinettstisch, in Vorarlberg seit 2014. In Salzburg stellen sie seit 2018 gemeinsam mit den liberalen Neos die Landesregierung.

Die Arbeit verläuft in allen drei Ländern weitgehend harmonisch, konstruktiv und erfolgreich. Auch wenn Grüne mit Blick auf das Team um den alten und wohl bald auch neuen Kanzler Sebastian Kurz betonen, dass sie hier mit der traditionellen, der schwarzen ÖVP kooperierten, nicht mit der seit 2017 türkisen Bundespartei.

Es hat eine Weile gedauert, bis ÖVP und Grüne in Österreichs Westen so gut zusammenarbeiteten, sie mussten sich erst kennenlernen. Und beiden Parteien fiel es zunächst auch schwer, ihren Anhängern das Bündnis mit einer Partei zu vermitteln, die zuvor nie als Partner infrage gekommen war.

Längst beackern Konservative und Grüne gemeinsam Politikfelder wie Verkehr, Soziales und auch Integration. Beide Seiten müssen Kompromisse machen. Die Tiroler Grünen trugen die Modernisierung von Skigebieten und die Förderung neuer Lkw-Typen mit, ihre konservativen Partner bewegten sich bei den Themen Transparenz und Bürgerbeteiligung. Als 2015 viele Flüchtlinge nach Vorarlberg kamen, erwirkte die damals neue Landesregierung, dass jede Gemeinde Unterkünfte bereitstellt. Inzwischen hat jeder dritte Flüchtling einen Job im Ländle. In allen drei Bundesländern ist der Verkehr ein großes Thema, bei dem die Partner sich auf einem guten Weg wähnen. Selbst bei dem in Österreich heftig umstrittenen Thema Sozialhilfe, der "Mindestsicherung", haben die schwarz-grünen Partner in Vorarlberg einen gemeinsamen Nenner gefunden, mit einem eigenen Modell.

In Salzburg setzte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) bei der Regierungsbildung bewusst auf ein Dreierbündnis mit Grünen und Neos und nicht auf eine Koalition mit der radikal rechten FPÖ. In dem Bundesland werde gut und konstruktiv regiert, bestätigen die Grünen. Sebastian Kurz dürfte über die dortigen Verhältnisse informiert sein. Denn für den Verkehr ist im Salzburger Kabinett Landesrat (Landesminister) Stefan Schnöll (ÖVP) zuständig, ein langjähriger Vertrauter von Kurz.

Auf Bundesebene gibt es zwischen ÖVP und Grünen eine Menge Konfliktstoff, vor allem beim Thema Migration, Integration und in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Aber auch vieles, was man zusammen angehen könnte, wie Vertreter beider Parteien am Tag nach der Wahl sagen: etwa beim Thema Klimaschutz oder den Bereichen Energie und Mobilität, Steuerreform, Landwirtschaft. Der Vorarlberger Umwelt-Landesrat Johannes Rauch (Grüne) erinnert an die grün-schwarze Regierung im benachbarten Baden-Württemberg und das Credo des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann: Versöhnung von Ökonomie und Ökologie.

Inhalte seien bei den anstehenden Koalitionssondierungen in Wien aber wohl nicht allein entscheidend, sagen Vertreter beider Parteien. Gefragt nach der Grundlage des gemeinsamen Regierens, betonen ÖVPler und Grüne in Innsbruck, Bregenz und Salzburg das "Zwischenmenschliche" der Akteure oder die "Chemie". Es gebe "ein Grundvertrauen". Ob das auch auf Bundesebene zwischen den Grünen und dem Team Kurz entstehen kann, ist die Frage. Die Grünen halten sich in dieser Hinsicht noch stark zurück.

In Vorarlberg ist in 14 Tagen Landtagswahl. Parteiübergreifend wird erwartet, dass ÖVP und Grüne ihr Bündnis fortsetzen, selbst bei der FPÖ. "Wir haben da kaum Chancen", sagt ein Freiheitlicher, "der Landeshauptmann nimmt sicherlich wieder die Grünen."

