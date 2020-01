Österreich und politische Experimente? Für fast ewige Zeiten war das ein Widerspruch in sich: Jahrzehntelang regierte in Wien immer wieder aufs Neue eine große Koalition aus Volkspartei (ÖVP) und Sozialdemokraten (SPÖ). Es war das Land der Langeweile. Doch nun bekommt dieses Österreich in nicht einmal drei Jahren schon die dritte Regierung unter wechselnden Farben. In der bunten Republik Österreich mutierte zunächst die ÖVP nach dem Ende von Schwarz-Rot ins Türkise, koalierte dann erst mit der blauen FPÖ und bildet nun - den Abschluss einiger Formalitäten vorausgesetzt - ein Bündnis mit den Grünen. Dem Farbenwechsel wohnt so viel Dynamik inne, dass Österreich inzwischen weit über die eigenen Grenzen hinaus als Versuchslabor des politischen Zeitgeists gelten darf.