ÖVP und FPÖ:Signal der Stärke aus Salzburg

Während am Donnerstagabend in Wien Zehntausende Menschen zusammenströmten, um gegen die Aussicht einer FPÖ-geführten Bundesregierung zu demonstrieren, waren es in Salzburg immerhin mehrere Hundert. Und der Unmut der Protestierenden richtete sich auch gegen jene traditionsreiche konservative Volkspartei, die sich nach allerlei Ausschließereien nun doch mit den Rechtspopulisten in Verhandlungen begibt, um möglicherweise eine Regierung unter deren Führung als Juniorpartner mitzutragen. Auf den Plakaten, die in Salzburg hochgehalten wurden, standen Parolen wie: „Die ÖVP hat das Rückgrat einer Qualle“.