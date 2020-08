Die griechische Küstenwache hat vor der Insel Chalki westlich von Rhodos 96 Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Zwei Migranten des in der Ägäis gekenterten Boots gelten der griechischen Zeitung Kathimerini (online) vom Mittwoch zufolge als vermisst. An der Rettungsaktion am späten Dienstag beteiligte Boote und ein Hubschrauber seien von Schiffen der türkischen Küstenwache behindert worden. Bei der Evakuierung eines verletzten Crewmitglieds einesunter Hongkonger Fahne fahrenden beteiligten Frachters sei die Sicht des Hubschraubers per Laserstrahler gestört worden. Die angespannte Beziehung Griechenlands und der Türkei verschlechtert der Streit um im östlichen Mittelmeer vermutete Energievorkommen.

In diesem Zusammenhang kündigte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch im Parlament an, dass Griechenlandseine Territorialgewässer im Ionischen Meer von sechs auf zwölf Seemeilen vergrößern wolle. Sein Land habe das Recht dazu, sagte Mitsotakis. Die Regierung beende damit Jahrzehnte einer passiven Außenpolitik. Das Ionische Meer liegt zwischen Griechenland und Italien. Weiter östlich, in der Ägäis, liefert sich Griechenland einen erbitterten Streit mit der Türkei um Meeresgebiete. Die Türkei sucht dort nach Öl- und Gasvorkommen, für die Griechenland exklusive Nutzungsrechte beansprucht, weil die dortigen Inseln zu seinem Territorium gehören. Ankara argumentiert dagegen, Inseln sollten bei der Berechnung der Seegrenzen von Ländern nicht berücksichtigt werden. Am Montag hatte Griechenland eine Übung von Marine und Luftwaffe südöstlich Kretas angekündigt, wo ein türkische Forschungsschiff nach Gas und Erdöl sucht. Auch die Türkei kündigte Militärmanöver an. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte versucht, am Dienstag in Ankara zu vermitteln. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte, die Türkei werde sich nehmen, was ihr zustehe und keine Kompromisse machen.