Von Tobias Zick

Deutschland bemüht sich fieberhaft um eine Deeskalation der Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei, nachdem es im Laufe der Woche zur militärischen Stärkedemonstration der beiden Staaten gekommen war. Vor allem Kanzlerin Angela Merkel versucht, den Konflikt um den maritimen Grenzverlauf unter Kontrolle zu halten. Gespräche werden höchst vertraulich geführt, um ein Verfahren für die friedliche Konfliktvermeidung zu entwickeln.

Merkel telefonierte in dieser Woche kurz hintereinander mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und mit Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bestätigte: Merkel könne mit beiden reden, insofern komme es "nicht von ungefähr, dass die Kanzlerin sich eingeschaltet hat beziehungsweise eingeschaltet worden ist". Nun bemühen sich hohe Beamte auf allen Seiten um Deeskalation.

Der nationale Sicherheitsberater von Premier Mitsotakis, Alexis Diakopoulos, bestätigte am Freitag, die Lage bewege sich inzwischen "in Richtung Deeskalation" - dank der Abschreckungskraft der griechischen Marine und dank des politische Drucks anderer Länder auf die Türkei, einschließlich der "dynamischen Intervention" von Bundeskanzlerin Merkel.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ließ hingegen keine Zweifel, auf welcher Seite des Konflikts er steht. Am Donnerstag schrieb er auf seiner Facebook-Seite in griechischer Sprache: "Ich möchte abermals Frankreichs Solidarität mit Griechenland und Zypern zum Ausdruck bringen, angesichts der Verletzung ihrer Hoheitsrechte durch die Türkei."

Am selben Tag war Zyperns Präsident Nikos Anastasiades zu Besuch in Paris. Vor dem Treffen sagte Macron, man dürfe es nicht akzeptieren, wenn EU-Mitgliedsländer in ihren Seegebieten bedrängt werden: "Die Verantwortlichen müssen sanktioniert werden", sagte der Präsident. Dass Frankreich sich nicht als neutraler Vermittler im östlichen Mittelmeer versteht, ist spätestens seit einem Zwischenfall im Juni klar, als ein türkisches Militärschiff laut Darstellungen aus Paris eine französische Fregatte ins Zielradar nahm.

Die Lage im östlichen Mittelmeer hatte sich Anfang der Woche bedrohlich zugespitzt, nachdem die türkische Regierung ein so genanntes Navtex für ein Gebiet vor der griechischen Insel Kastellorizo ausgesandt hatte - eine Warnung an andere Nationen, mit ihren Schiffen die dadurch reservierte Zone zu befahren. Anlass dafür war die anstehende Entsendung des seismischen Forschungsschiffs Oruç Reis aus dem Hafen von Antalya, das vor der griechischen Insel, die nah am türkischen Festland liegt, die Beschaffenheit des Erdgasreservoirs erforschen soll.

Ankara erhebt weiträumige Ansprüche auf die Rohstoffvorkommen unter dem östlichen Mittelmeer, dem "blauen Vaterland", wie es in Darstellungen der türkischen Regierung genannt wird. In einem international umstrittenen Abkommen hatte die Türkei mit der von ihr im Bürgerkrieg unterstützten libyschen Regierung die Grenzen zwischen den jeweiligen "Alleinigen Wirtschaftszonen" der beiden Länder im Mittelmeer festgelegt - unter Missachtung der Seegebiete um Zypern und zahlreicher griechischer Inseln.

Athen hat das türkisch-libysche Memorandum denn auch umgehend für "null und nichtig" erklärt. Die Türkei dagegen beharrt auf ihrem Standpunkt, dass Inseln - und folglich auch die kleine griechische Insel Kastellorizo - keinen Anspruch auf einen eigenen Festlandsockel und damit auf Hoheitsrechte im umliegenden Meer begründen.

Während Griechenland und zahlreiche Verbündete das türkische Verhalten als Aggression werten, sieht Ankara selbst bedrängt durch eine Initiative unter dem Namen "Eastmed", die vorsieht, dass Israel, Griechenland und Zypern in Zukunft israelisches Erdgas gemeinsam durch eine Pipeline nach Europa leiten.

Ein Sprecher Erdogans kritisierte die "maximalistischen" Ansprüche Griechenlands auf die Erdgasvorkommen und sagte: "Wir wollen, dass alle Bodenschätze im östlichen Mittelmeer fair geteilt werden." Drohungen oder Sanktionen werde man niemals akzeptieren. In Griechenland stellte sich auch die Opposition hinter die eigene Regierung.