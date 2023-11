"Es ist an der Zeit, die Justizministerin zu entmachten"

Die Grünen-Politikerin Alma Zadić, 39, amtiert seit Jänner 2020 als Bundesministerin für Justiz in Österreich.

Österreichs Justizministerin Alma Zadić über die Affäre um die Aufnahme mit Christian Pilnacek, die Angriffe auf die Justiz - und was Bundeskanzler Karl Nehammer von seinem Vorgänger Sebastian Kurz unterscheidet.

Dienstagnachmittag versetzte ein heimlich aufgenommenes Gespräch Österreichs Innenpolitik mal wieder in helle Aufregung. Auf dem etwa zehn Minuten langen Tonmitschnitt ist der vor Kurzem verstorbene und suspendierte Strafrechts-Sektionschef Christian Pilnacek zu hören, wie er im Sommer in einer Wirtshausrunde aus dem Nähkästchen plauderte. Er erzählte unter anderem von Interventionen aus der ÖVP, gewisse Verfahren "abzudrehen". Und er stellte in den Raum, dass er viel über ÖVP-Interventionen wisse und gefährlich sei für die ÖVP.