Teuerung, Fachkräftemangel, Abwanderung: Österreichs Gastronomie steckt in der Krise. Im Salzkammergut erforscht ein "Wirtshauslabor", wie sich das kulinarische und gesellschaftliche Kulturgut in die Zukunft führen lässt.

Von Delna Antia

Stirbt das Wirtshaus, stirbt das Dorf, so heißt es. In einem Land, in dem sich das Leben vor allem außerhalb großer Städte abspielt, ist die Bedeutung dieser Weisheit wahrlich nicht zu unterschätzen.