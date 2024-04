Österreich:Der Spion, den die Börse liebte

Von Cathrin Kahlweit, Jörg Schmitt und Ralf Wiegand, Wien

Sherlock Holmes, um gleich mal mit einem Protagonisten aus der Welt der Kriminologie anzufangen, jagt in Folge 2, Staffel 4 der Serie "Sherlock" einen Serienkiller, der seine Verbrechen in nahezu perfekter Tarnung begeht: Als öffentlich präsenter, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der in den Werbespots für seine Frühstücksflocken selbst auftritt und bestens vernetzt ist in Parlament und Königshaus. Im Showdown mit dem Meisterdetektiv kokettiert der sich unantastbar wähnende Massenmörder dreist mit seiner öffentlichen Rolle: "Stellen Sie sich mal vor, es wäre die Queen, die vorhätte, irgendjemanden umzubringen. Was würde dann passieren? Ihre große Macht, ihr Reichtum und unsere kleine um sie herumscharwenzelnde Regierung..." - niemand käme auf die Idee, die Queen zu verhaften, glaubt er: "Geld, Macht und Ruhm, manche Dinge machen dich unantastbar."