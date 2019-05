28. Mai 2019, 18:49 Uhr Österreich Wiener Dreikanzlerwoche

Erst der Sturz von Kurz, jetzt ein paar Tage Löger, dann ein neuer Übergangsregierungschef: Der Bundespräsident will beruhigen und zugleich die komplizierte Machtfrage lösen.

Von Peter Münch , Wien

In Wien dreht sich das Regierungskarussell: Das per Misstrauensvotum im Parlament abgesetzte Kabinett hat sich am Dienstag beim Bundespräsidenten in der Hofburg versammelt, um offiziell entlassen und dann sofort wieder mit den Amtsgeschäften betraut zu werden. Die "provisorische Bundesregierung" in Österreich soll nun noch ein paar Tage überbrücken, bis eine Übergangsregierung aus Experten gebildet wird, die dann bis zur Wahl im September fürs Regieren verantwortlich sein soll.

Eine gewisse Unübersichtlichkeit räumt auch der Bundespräsident ein. Die dadurch ausgelöste Verunsicherung im Land versucht Alexander Van der Bellen jedoch durch Gelassenheit zu kontern. Die derzeitigen Vorgänge seien zwar "nicht alltäglich", meinte er. Es drohe aber "keine Staatskrise", weil die österreichische Verfassung, deren "Schönheit" und "Eleganz" er mehrmals lobte, genaue Vorgaben auch für solche Übergangszeiten enthalte. Die Entlassung und erneute Vereidigung der Ministerrunde am Dienstag kommentierte er so: "Irgendwie haben wir schon eine gewisse Übung in diesen Dingen."

Entlassen zur Weiterarbeit: Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen entlässt in der Wiener Präsidialkanzlei am Dienstag das tags zuvor gestürzte Kabinett – das aber bis zu einer neuen Regierung die Geschäfte führen soll. (Foto: Georges Schneider/photonews.at/imago)

In der provisorischen Regierung sind alle Kabinettsmitglieder in ihren Ämtern geblieben, mit Ausnahme des jungen Altkanzlers Sebastian Kurz. Der will sich offensichtlich vom Tag eins seiner Abwahl an dem Projekt Wiederwahl widmen. Er hat auch auf einen Sitz im Parlament verzichtet, um den Rücken komplett frei zu haben für den Wahlkampf. An die Spitze der Regierung wurde Finanzminister Hartwig Löger berufen, der am Dienstag auch als "provisorischer Kanzler" zum EU-Gipfel nach Brüssel gereist ist. Angesichts der schnellen Ämterwechsel kursiert in Wien inzwischen das Bonmot, dass nun auf das deutsche Dreikaiserjahr 1888 die österreichische "Dreikanzlerwoche" folge.

Für die Führung des vom Bundespräsidenten zu berufenden Expertenkabinetts kursieren bereits einige Namen. Oft genannt wird der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs Gerhart Holzinger. Ihm hatte die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner "gute Voraussetzungen" für den Posten attestiert. Von den Grünen, die nicht im Parlament vertreten sind, wurde der frühere ÖVP-Minister und EU-Agrarkommissar Franz Fischler ins Spiel gebracht. Als Kandidatin gehandelt wird aber auch die Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker, mit der Österreich erstmals eine Bundeskanzlerin bekäme.

Strache nach Europa? Heinz-Christian Strache hat wenige Tage nach seinem Rückzug aus der Politik schon wieder eine Wahl gewonnen und hat nun Anspruch auf ein Mandat im EU-Parlament. Eigentlich hatte er sich bei der Kandidaten-Aufstellung nur pro forma auf den letzten Platz der FPÖ-Liste stellen lassen. Nun aber haben ihn seine treuen Fans mit mehr als 35 000 Vorzugsstimmen nach vorn gewählt. Ob er das Mandat tatsächlich annimmt, blieb zunächst unklar. Deutlich wird durch diesen Vorgang jedoch, dass die neue FPÖ-Führung in einem Dilemma steckt. Politisch gilt Strache nach dem Ibiza-Video eigentlich als nicht mehr tragbar. Auf den harten Kern der Anhängerschaft hat er aber immer noch große Strahlkraft. Strache selbst befördert das kräftig über seine Facebook-Seite, der 800 000 Menschen folgen. Dort postete er auch nach dem EU-Wahlerfolg: "Diesem großen Vertrauen der Bürger fühle ich mich demokratiepolitisch verpflichtet und werde das EU-Mandat annehmen." Zwei Stunden später war das zwar wieder gelöscht. Aber erklären musste sich nun der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer. Der verwies erstens auf Straches Rückzug aus der Politik - und zweitens darauf, dass Strache nun "selbst entscheiden muss", ob er via Brüssel in die Politik zurückkehrt. Peter Münch

Kommentiert wird von höchster Stelle davon nichts, denn der Bundespräsident steht bei der Bildung der Übergangsregierung tatsächlich vor einer überaus komplizierten Aufgabe. Verlangt wird von ihm eine Art Quadratur des Dreiecks, weil er für seine Kandidaten mindestens die Unterstützung von zwei der drei großen Fraktionen im Parlament braucht. Denn ohne eine solche Absicherung könnte der Übergangskanzler, aber auch jeder einzelne Expertenminister erneut per Misstrauensvotum gestürzt werden. Angesichts der tiefen Gräben, die zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ liegen, muss Van der Bellen deshalb intensiv ausloten, wo Wohlwollen zu finden ist, und welche Zugeständnisse gegebenenfalls nötig sind.

Seinen Entlassungs- und Angelobungsauftritt am Dienstag nutzte der Bundespräsident deshalb auch zu einer Art Frontalunterricht für die anwesenden Minister und die politische Klasse insgesamt zum Thema Demokratieverständnis. Vorrangig mahnte er einen "tragfähigen Dialog" an. "Es rächt sich, wenn man mit den anderen nur redet, wenn man sie gerade braucht", sagte er und griff damit Vorwürfe der Opposition gegen Kurz auf. Als vorausschauende Warnung für den Wahlkampf lässt sich seine Forderung nach "Respekt" für den politischen Gegner und nach einer gesitteten Streitkultur verstehen.

Noch einmal erinnerte er an den Auslöser der Krise durch die "verstörenden Bilder" in dem Video aus Ibiza, die auch das Bild von Österreich in der Welt beschädigt hätten. "Nun ist es unsere Aufgabe, dieses Bild zu verändern", sagte Van der Bellen mit Blick auf die politische Klasse des Landes. "Ich zähle hier auf den konstruktiven Willen aller Beteiligten."