Im Jahr 1983 hatte Günter Brödl eine Idee. Der Musikjournalist wollte eine Kunstfigur erschaffen, also streute er Gerüchte, ein gewisser Ostbahn-Kurti habe zwei Alben aufgenommen, die aber nirgends zu kriegen seien, und es gebe ausverkaufte Konzerte dieses Working Class Heros. Brödl fragt Willi Resetarits, der damals Mitglied der Band Schmetterlinge war, ob er jemanden kenne, der diesen Ostbahn-Kurti spielen könne. Und Resetarits antwortete: „Ja, mich“. Fortan trat Resetarits aka Ostbahn-Kurti mit seiner Band Chefpartie auf, es gab Alben und Konzerte mit Rock- und Blues-Stücken, die ins Wienerische übersetzt wurden – etwa die Coverversion „Feia/Feuer“ des Springsteen-Klassikers „Fire“. Peter Resetarits, Willis jüngerer Bruder, hat die Geschichte neulich im ORF noch einmal erzählt , anlässlich des vierten Todestages von Willi Resetarits.

Wilhelm Thomas Resetarits wurde am 21. Dezember 1948 in Stinatz geboren, einem kroatisch geprägten Dorf im Burgenland. Als er drei Jahre alt war, zog die Familie nach Wien-Favoriten, wo sie als „Tschuschen“ und „Krowodn“ beschimpft wurden. Gegen den Willen seines Vaters, der es vom Maurer zum Baumeister gebracht hatte, brach Willi sein Anglistik- und Sportstudium kurz vor dem Abschluss ab, um ausschließlich Musik zu machen. Der ältere Bruder Lukas wurde Kabarettist und Schauspieler („Kottan ermittelt“), der viel jüngere Bruder Peter ein bekannter Journalist beim ORF. Er nannte Willi einen „Vater-Bruder“ und „fürsorglich“.

Willi Resetarits gründete die Politrock-Band Schmetterlinge. Sie wurde durch ihre „Proletenpassion“ bekannt, „ein politisches Oratorium über die Geschichte der Unterdrückten und deren Aufbegehren“, schrieb die taz. 1977 nahmen sie mit dem Lied „Boom-Boom-Boomerang“ am Eurovision Song Contest in London teil – und wurden Vorletzte. Die Schmetterlinge gingen auf Demos und setzten sich für die Revolution ein. „Ich bin ein Linker“, sagte Resetarits, „wenn links bedeutet, sich für die Schwachen zu engagieren“.

Resetarits kämpfte gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, etwa als Mitinitiator der Organisationen „Asyl in Not“ und „SOS Mitmensch“. Während der Balkankriege in den 90er-Jahren gründete Resetarits das Wiener Integrationshaus. Über sein Engagement sagte er einmal dem Falter, er finde es „wahnsinnig angenehm, wenn man kein Oaschloch ist“.

Im Dezember 2003 schickte Resetarits sein Alter Ego Kurt Ostbahn „in die Pension“, wie er sagte. Er hatte auch längst Erfolg mit anderen Musikprojekten und seinen Radiosendungen, in denen er Musik machte und mit Menschen sprach, oft auch mit Schwachen und Benachteiligten. Am 24. April 2022 stürzte Willi Resetarits daheim in Wien eine Treppe hinunter und starb. Am Abend zuvor war er noch bei einem Flüchtlingsball im Wiener Rathaus aufgetreten.