Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) waren beim Wien-„Tatort“ am vorigen Sonntag in der Rapper-Welt unterwegs, die Protagonisten hießen Akman 47 oder Ted Candy, der im bürgerlichen Leben den bodenständigen Namen Theodor Sänftner trug. Natürlich bezog der „Tatort“ seine Komik aus dem Fremdeln der über 60-jährigen Ermittler mit der jungen, präpotenten Sprechgesang-Szene – einmal schreckt Bibi Fellner sogar aus dem Schlaf hoch, als sie davon geträumt hatte, dass sie rappt. In Österreich hatte der „Tatort“ einen Marktanteil von 25 Prozent beim TV-Publikum ab zwölf Jahren. In Deutschland waren es sogar 29,9 Prozent; die Zahlen wurden für Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren erhoben.