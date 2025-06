In Wien findet diesen Samstag die 29. Regenbogenparade statt. Dieses Jahr werden mehr als 300 000 Menschen erwartet, die entgegen der Fahrtrichtung über die Ringstraße ziehen, um für die Rechte der LGBTIQ*-Community zu demonstrieren; nach den Ereignissen in Graz wurde das Programm geändert. In Deutschland gibt es die größte Parade zum Christopher Street Day (CSD) in Köln am 6. Juli, mit regelmäßig einer Million Teilnehmenden.