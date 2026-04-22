Paula Wessely war die Frau des Schauspielers Attila Hörbiger und die Mutter der Schauspielerinnen Christiane Hörbiger, Maresa Hörbiger und Elisabeth Orth. Und Wessely war selbst eine berühmte Schauspielerin, die beliebt und gefeiert war; die aber auch eng mit einem schrecklichen Propagandafilm der Nazis verbunden ist. Sie spielte in „Heimkehr“ eine Lehrerin, die gegen Polen und Juden hetzte. Wessely hat das später bereut und sich entschuldigt, aber sie wurde den Makel nicht mehr los. Der Film habe sie „zur Tragödin gemacht“ , sagte einmal die Dramaturgin und Regisseurin Bettina Hering, „auch für sich selbst“.

Paula Wessely wurde am 20. Jänner 1907 in Wien geboren, als Tochter des Fleischermeisters Carl Wessely und seiner Ehefrau Anna. In der Schule war sie oft Klassenbeste und eine Lehrerin riet den Eltern, die begabte Tochter solle Künstlerin werden. Paula Wessely spielte zunächst in Wien und Prag in Boulevardstücken mit, ehe ihr 1932 am Deutschen Theater in Berlin der Durchbruch gelang. „Als tragische Titelheldin in Hauptmanns ‚Rose Bernd‘ bewies sie ihre Stärke als Tragödin und entfachte mit ihrer Darstellung der verzweifelten Landarbeiterin wahre Begeisterungsstürme“, schrieb Der Spiegel. Als Vorleserin Leopoldine Dur in dem Film „Maskerade“ wurde sie international bekannt.

Paula Wessely gehörte in den 30er-Jahren zu den beliebtesten (und bestbezahlten) Schauspielern im deutschsprachigen Raum, manche sahen sie gar als „österreichische Antwort auf Marlene Dietrich und Zarah Leander“. Dennoch zweifelte sie, hielt sich für unfotogen. „Sie sagte immer: Ich mit meinem Erdäpfelgesicht“, erzählte ihre Tochter Elisabeth Orth.

Dann kamen die Nazis. Sie hofierten die berühmte Wiener Schauspielerin, und diese ließ sich vereinnahmen. Mit ihrem Mann Attila Hörbiger spielte sie 1941 in „Heimkehr“ mit. Die Schriftstellerin Elfriede Jelinek meinte, „Heimkehr“ sei „der schlimmste Propagandaspielfilm der Nazis überhaupt“. Sie verarbeitete in ihrem Theaterstück „Burgtheater“ Teile des Filmdialogs – und die Verstrickung der Familie Hörbiger-Wessely.

Paula Wessely hatte nach dem Krieg zunächst ein Auftrittsverbot, das aber bald aufgehoben wurde. Sie war weiterhin eine erfolgreiche Schauspielerin und spielte in Filmen wie „Der Engel mit der Posaune“ (1948) oder „Maria Theresia“ (1951). 1953 wurde sie Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters und blieb es bis 1985.

Wessely erklärte mehrmals öffentlich, dass das Mitwirken in „Heimkehr“ ein Fehler gewesen sei, betonte gleichzeitig, dass sie sich für jüdische Künstler eingesetzt habe. 1986 unterzeichnete sie eine Petition des Magazins Profil, in dem der Rücktritt des NS-belasteten Staatspräsidenten Kurt Waldheim gefordert wurde. Als Einzige setzte sie ein „fordert nicht, bittet“ hinzu.

Paula Wessely wurde im April 2000 mit einer schweren Bronchitis ins Wiener Hartmannsspital gebracht, wo sie am 11. Mai mit 93 Jahren starb.