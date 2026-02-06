Was bleibt von Christine Nöstlinger? Dass ihre Kinderbücher vom Aufbegehren gegen Autoritäten erzählen? Dass sie Gruselwusel, Wurschtelfrau und Pudding-Pauli erfand? Oder dass sie das alte Wienerisch pflegte? „Danke Christine Nöstlinger“, schrieb Michael Horowitz in seinem Buch „Wiener Originale“. „Ihren Büchern verdanken meine Enkel (...), dass ich ihnen nicht von leckerem Napfkuchen, sondern von Guglhupf vorlese, dass es in Ihren Geschichten statt Frikadelle und Tüte immer Fleischlaberl und Sackerl heißt.“

Nöstlinger wurde am 13. Oktober 1936 als Christine Draxler in Wien-Hernals geboren. Die Mutter war Erzieherin im Kindergarten, der Vater Uhrmacher; beide waren Sozialdemokraten und gegen die Nationalsozialisten. Die Mutter hatte sich sogar frühpensionieren lassen, um die Mädchen und Jungen im Kindergarten nicht mit NS-Liedern belästigen zu müssen. Christine galt als wildes Mädchen, und sie und ihre Schwester waren, wie sie später erzählte, weit und breit die einzigen Kinder, die daheim keine Watschen (vulgo: Ohrfeigen) und Strafen bekamen.

Christine legte die Matura ab und wollte zunächst Malerin werden. Sie studierte an der Akademie für angewandte Kunst, merkte aber bald, dass ihr Talent nicht ausreichte. Nach der ersten Ehe, die kurz nach der Geburt ihrer Tochter geschieden wurde, heiratete sie 1959 den Journalisten Ernst Nöstlinger und bekam eine zweite Tochter.

1970 veröffentlichte Christine Nöstlinger ihr erstes Kinderbuch, „Die feuerrote Friederike“. Friederike ist ein dickes Mädchen mit Sommersprossen und roten Haaren. Sie wird gehänselt, heute würde man sagen: gemobbt. „Feuer!“, rufen die anderen Kinder, und „Auf der ihrem Kopf brennt’s!“. Friederike wehrt sich gegen die Ausgrenzung – mit den Zauberkräften ihrer feuerroten Haare. Nöstlinger illustrierte das Buch selbst; sie war ja mal auf der Kunstakademie.

„Zwei Elemente“, schrieb die Süddeutsche Zeitung, waren schon bei der Friederike beisammen, „die Christine Nöstlinger in ihren Büchern gern zusammengemischt hat: Die Abenteuer finden im Nahbereich statt, und die fantastischen Figuren (...) führen aus dem Alltag nicht hinaus, sondern in Dimensionen des Alltags hinein, die ohne sie nicht sichtbar würden.“ Es sei eine Luftveränderung, die Christine Nöstlinger in die deutschsprachige Kinderbuchliteratur gebracht habe. Dazu gehört auch die Sozialkritik, die Nöstlinger, eine bekennende Linke, stets übte. Es gab damals Mütter, die ihre Bücher mit den rebellischen Kindern zurück in die Buchhandlung brachten.

Christine Nöstlinger, die lange rauchte und zwei Krebserkrankungen hatte, starb am 28. Juni 2018 mit 81 Jahren. In Wien-Hernals ist ein Park nach ihr benannt, in Wien-Floridsdorf eine Gasse. Auch das wird bleiben.