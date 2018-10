26. Oktober 2018, 18:49 Uhr Österreich Widerstand am "Dönerstag"

In Wien gehen Tausende gegen die rechte Regierung auf die Straße. Ihr Protest soll die legendären Donnerstags-Demos wieder aufleben lassen.

Von Peter Münch , Wien

Auf dem Heldenplatz ist ein Hubschrauber gelandet, auf der Ringstraße sind die Panzer aufgefahren. Der harte Kern des Widerstands hat sich in einen Stollen unter der Stadt zurückgezogen. Riecht es nach Revolution in Wien?

Oder doch nur nach Döner und Bratwurst? Die Panzer, so viel vorweg, sind nicht zur Abwehr eines Aufstands angerollt, sondern zum österreichischen Nationalfeiertag, der an diesem Freitag, wie immer am 26. Oktober, auch mit einer Leistungsschau des Bundesheeres verbunden ist. "Widerstand" liegt trotzdem in der Luft, denn genau dazu hat am Abend zuvor ein buntes Bündnis aufgerufen, das die Tradition der legendären Donnerstagsdemos aus dem Jahr 2000 wieder aufleben lassen will. Wie damals wird auch heute gegen die rechte Regierung aus ÖVP und FPÖ protestiert. "Es ist wieder Donnerstag", lautet seit Anfang Oktober das Motto in Wien. Organisiert wird der wöchentliche Protest via Facebook, keine Partei und keine große Organisation steht dahinter, sondern eine Gruppe von rund 30 Privatpersonen. Ihr Anspruch: Der Protest soll "laut, lustvoll und kämpferisch" sein - und jeden Donnerstag an einem anderen Schauplatz stattfinden.

An diesem Abend steht ein U-Bahn-Stollen im Mittelpunkt, und zwar jener der U 6, die von einem Liedermacher einmal als "längste Geisterbahn der Welt" bezeichnet wurde. Das ist natürlich eine zumindest teilweise bösartige Übertreibung, aber zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit hatte die Stadt hier jüngst ein Essensverbot verfügt. Die Demo gegen den Rechtsruck im Land wird deshalb nun verbunden mit einem Protest gegen die "neue Verbotskultur". Der Donnerstag wird zum "Dönerstag" erklärt, an dem in der U-Bahn kräftig gemampft werden soll.

Ein paar Hundert sind es zunächst, die am Urban-Loritz-Platz aus der U 6 einen Demonstrationszug machen, bewaffnet mit Plakaten, auf denen "Schlechte Zeiten" steht, "Gegen alles" oder dem Anlass getreu "Döner, Falafel - den Nazis auf die Waffel". Manche bringen einen gesunden Appetit mit, die meisten jedoch vor allem Durst, auch das Bier gehört wohl zum Widerstand.

Vom Schwedenplatz aus geht es anschließend zu Fuß weiter, und aus den Hunderten sind nun schon Tausende geworden. Ganz Junge und ganz Alte sind dabei, Familien mit Kinderwagen, Herrchen mit Hunden. Vorn wird wild getanzt, da dröhnt die Musik aus einem DJ-Wagen. Hinten werden eher brav die alten Friedenslieder gesungen. In der Mitte hört man vor allem Trillerpfeifen, und ein bisschen Pyrotechnik gibt es dann auch noch unter der Antifa-Fahne.

Es ist ein bunter und fröhlicher Protestzug, der am Praterstern zur Abschlusskundgebung zum Stehen kommt. "Wir sind heute zum vierten Mal zusammen, und es werden noch viele, viele Donnerstage folgen", kündigen die Veranstalter an. Die ersten Härtetests wird es vermutlich an regnerischen November-Donnerstagen geben, und bis zu den nächsten Wahlen in vier Jahren ist der Weg noch weit. Doch die Stimmung ist gut, und als vorn auf der Bühne gefragt wird, "Was machen wir hier?", da dröhnt es zurück: "Widerstand!"