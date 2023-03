Von Delna Antia

Kärnten wählt. Ganz Österreich mag gespannt auf das Ergebnis der SPÖ blicken und sich die Zukunftsfrage von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner stellen. Doch eine kleine Gemeinde am Weissensee lässt das unberührt. Die Menschen, die hier leben, haben genug anderes zu tun, mit dem See, dem Eis und sich selbst. Wahlplakate gibt es hier nicht. Nicht notwendig, sagt Bürgermeisterin Karoline Turnschek (ÖVP). Das wurde im Gemeinderat so beschlossen, und, ja, die Plakate würden auch nicht ins Bild passen. Hier im Luftkurort und Naturpark, der mit seinen weit unverbauten Seeufern, der Bergluft, eingebettet in die Gailtaler Alpen etwas bietet, wonach viele sich sehnen: ein Stück heile Welt.