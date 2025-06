Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. Es seien verschiedene Maßnahmen wie das Heraufsetzen des Mindestalters für Waffenkäufer denkbar, sagte Kanzler Christian Stocker (ÖVP) im ORF-Radio. Auch gelte es, bei den psychologischen Tests nachzuschärfen, die für den Erwerb einer Waffenbesitzkarte nötig sind. Die Regierung wolle nächste Woche ein Maßnahmenpaket beschließen.