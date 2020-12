Der Verdacht ist ungeheuerlich: Ein österreichischer Neonazi und mehrere Komplizen sollen mit Drogengeld Waffen für eine rechtsextreme Miliz in Deutschland beschafft haben. Wie weit diese angeblichen Pläne gediehen waren und ob diese Miliz schon existiert, ist aber nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Deutschland und Österreich noch nicht abschließend geklärt. Die Sicherheitsbehörden in Österreich hatten in der vergangenen Woche ein großes Waffenarsenal beschlagnahmt und fünf Verdächtige festgenommen. Zumindest bei den beiden Verdächtigen, die in Deutschland jetzt in Untersuchungshaft sitzen, sieht es bislang eher so aus, als stehe hier nur der Verdacht des Drogenhandels im Raum. "Derzeit liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die beiden Beschuldigten in die mutmaßlichen Waffengeschäfte des Österreichers eingebunden waren oder der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg, Marie Fahlbusch. Der ältere der beiden Männer stammt aus Essen, der jüngere Mann aus Düsseldorf. Das Bundeskriminalamt ist laut dem Bundesinnenministerium seit Oktober über die Ermittlungen zu der Bande informiert.