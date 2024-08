Nach Erdrutschen gab es diese Woche tagsüber keine direkte Straßenverbindung von Tirol über den Arlberg nach Vorarlberg, die Straße war nur in der Nacht für den Verkehr freigegeben. Von Freitagabend an ist die Arlbergpassstraße nun wieder rund um die Uhr geöffnet. Auch die Alternative durch den Arlbergtunnel war nicht möglich, der Tunnel ist aktuell wegen einer Baustelle gesperrt. Der Arlbergtunnel ist mit knapp 14 Kilometern der längste Straßentunnel in Österreich, in Deutschland ist der Tunnel Rennsteig in Thüringen mit knapp acht Kilometern der längste Straßentunnel.