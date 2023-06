Die Gedenkstätte Mauthausen am früheren Konzentrationslager bei Linz: Erst unlängst sei dort in das Denkmal der Bundesrepublik Deutschland ein Hakenkreuz geritzt worden.

Von Cathrin Kahlweit

Die österreichische Bundesregierung hat am Mittwoch eine Novelle des "Verbotsgesetzes" vorgelegt. Kurz nach dem Krieg, 1947, war damit die NSDAP verboten, die Entnazifizierung geregelt und die sogenannte Wiederbetätigung unter Strafe gestellt worden. Darunter versteht man in Österreich "jede Betätigung im Sinne das Nationalsozialismus".

Wie schlecht das "Verbotsgesetz", das einige Male reformiert wurde, an die neuen Realitäten und die 2021 auf einen Rekordwert gestiegene Zahl rechtsextremer Straftaten angepasst war, zeigen indes seit Jahren nicht nur die Unmengen an radikaler Propaganda, die über ausländische Server ins Land fließen. Sondern etwa auch die Demonstrationen von Corona-Maßnahmengegnern, die gelbe Sterne mit der Aufschrift "Ungeimpft" trugen. Die Mehrheit dieser Verfahren wurde eingestellt.

Die Vorlage, die nun von Justizministerium (Grüne) und Verfassungsministerium (ÖVP) gemeinsam vorgestellt wurde, ist wenig umstritten. In anderen, konfliktbeladenen Bereichen hingegen häufen sich die Vorwürfe zivilgesellschaftlicher Organisationen und Parteien: Rechtsradikalismus werde heruntergespielt, die Öffentlichkeit zu wenig informiert, mögliche Opfer geplanter Straftaten würden im Dunkeln gelassen, die Aufklärungsrate sei miserabel. Ein Aktionsplan sei seit Langem versprochen, aber bis heute nicht umgesetzt worden.

Die ÖVP, die unter Sebastian Kurz mit der FPÖ regierte und auch derzeit in drei Bundesländern mit der FPÖ regiere, heißt es auch, konzentriere sich lieber auf linke und islamistische Gewalt als auf die wachsende Zahl rassistischer, fremdenfeindlicher und antisemitischer Delikte. Dazu sagt etwa die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper, Sprecherin für Inneres, Asyl und Migration ihrer Partei: Je nach Minister habe es in dieser Debatte "immer eine Schlagseite" gegeben. So seien, etwa unter dem früheren FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, deutschnationale Burschenschaften, aus denen die FPÖ einen Teil ihres Personals rekrutiere, aus dem Kapitel Rechtsextremismus im Verfassungsschutzbericht herausgenommen worden. Für problematisch hält sie auch den - in ihren Augen - mangelnden Informationsfluss zwischen Innenministerium und Verfassungsschützern.

Der Rechtsextremismusbericht war zu Beginn der Nullerjahre abgeschafft worden

Der Streit beginnt jedoch schon mit den nackten Zahlen. Bis 2020 fanden sich die rechtsradikalen Straftaten im Verfassungsschutzbericht, samt Statistik, Erläuterungen und Trends. Heute stehen die entsprechenden Daten sehr knapp auf einer Seite im "Sicherheitsbericht des Innenministeriums", also in der Kriminalstatistik. Immerhin, versichert das Innenministerium auf SZ-Anfrage, werde es bald wieder einen eigenen Rechtsextremismusbericht geben. Dieser war unter der schwarz-blauen Regierung von Wolfgang Schüssel vor mehr als zwei Jahrzehnten abgeschafft worden. Der Rechtsextremismusbericht soll "künftig einen umfassenden Überblick über Akteure, Entwicklungen und Aktivitäten in diesem Bereich geben". Er solle von einer externen Stelle verfasst werden, die Ausschreibung laufe.

Tatsächlich läuft schon die zweite Ausschreibung; bei der ersten hatte kein Anbieter die hohen Anforderungen erfüllt. Der Leiter des renommierten Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands (DÖW), Andreas Kranebitter, das sich beworben hatte, plädiert in eigener Sache: Es brauche in jedem Fall ein wissenschaftliches Institut, um die divergierenden Zahlen einordnen und interpretieren zu können. Man könnte auch sagen: So etwas darf man nicht der Politik überlassen.

Die "divergierenden Zahlen", von denen Kranebitter spricht - sie sind ein Teil des Verwirrspiels im Bereich Rechtsextremismus in Österreich. Die sozialdemokratische Abgeordnete Sabine Schatz fragt jedes Jahr die rechtsextremen Straftaten ab. Die erinnerungspolitische Sprecherin der SPÖ tut das, weil es, wie sie sagt, ohne ihre Anfragen "kaum einen Überblick über die Entwicklung des Rechtsextremismus in Österreich" gäbe. Sie erwarte, dass das Innenministerium endlich in die Gänge komme und seine Arbeit erledige. Was sie auch beklagt: Das Justizministerium habe, etwa für das Jahr 2022, mit 2397 Anzeigen wegen rechtsextremer Straftaten eine Zahl herausgegeben, die anderthalb mal höher sei als die des ÖVP-geführten Innenministeriums mit 929 Anzeigen. Als Begründung werden von den Ministerien verwaltungstechnische Vorgänge und unterschiedliche Erfassungsmechanismen aufgeführt. Trotzdem mokiert sich Schatz darüber, dass die "Zahlenschere" jedes Jahr weiter auseinandergehe, auch das sei "ein Politikum".

"Wegschauen hat noch kein Problem kleiner gemacht."

Und dann ist da noch der Umgang mit der Gedenkstätte Mauthausen. Schatz erfragt auch jedes Jahr die Zahl der Schändungen, die am ehemaligen Konzentrationslager in der Nähe von Linz verübt wurden, wo während der NS-Diktatur 90 000 Menschen ermordet wurden. Zwischen 2013 und 2020, so viel wurde mitgeteilt, war die KZ-Gedenkstätte 22 Mal beschmiert oder mit rassistischen Slogans bemalt worden.

"Auch in den letzten drei Jahren hat es Schändungen gegeben. Von sich aus informiert das Innenministerium die Öffentlichkeit aber nicht", sagt dazu Robert Eiter, Sprecher des oberösterreichischen Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Sein Freund und Mitstreiter Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ), ist wütend: Erst unlängst sei in das Denkmal der Bundesrepublik Deutschland in der Gedenkstätte ein Hakenkreuz geritzt worden. Aber keine einzige Anzeige wegen einer Schändung sei von der Polizei aufgeklärt worden. "Wegschauen hat noch kein Problem kleiner gemacht", so Mernyi.

Zuletzt war die öffentliche Kritik an der restriktiven Informationspolitik der Gedenkstätten-Verwaltung, einer aus dem Innenministerium finanzierten Bundesanstalt, so groß geworden, dass die ÖVP, die den Innenminister stellt, der SPÖ-Abgeordneten Schatz, aber auch Mernyi und Eiter vorwarf, mit ihrer "inakzeptablen Kritik" Parteipolitik zu betreiben und "den Verfassungsschutz zu diskreditieren". Die Gedenkstätte selbst gab daraufhin, eher unwillig, eine Pressemitteilung heraus: 2022 habe es sechs Anzeigen gegeben, zwei davon seien strafrechtlich relevant gewesen. Man sei in der "öffentlichen Kommunikation" sehr zurückhaltend, um keine Nachahmer auf den Plan zu rufen.

Wenn man allerdings den Politikwissenschaftler Anton Pelinka fragt, warum sich Österreich mit einer offensiven Auseinandersetzung mit dem Rechtsradikalismus so schwertut, dann spricht er von einer "Verschlampung von Anfang an" und einer verschleppten Aufarbeitung. Ehemalige Nationalsozialisten seien politisch nützlich und salonfähig gewesen. Eine klare Abgrenzung - die habe es in Österreich nie gegeben.