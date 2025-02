In Wien hängt alles an ihm

Von Verena Mayer, Wien

Die meisten kennen den österreichischen Bundespräsidenten von seinen Fernsehauftritten. Da steht Alexander Van der Bellen dann in der Wiener Hofburg, in einem Raum mit roten Seidentapeten, goldenen Verzierungen und einer riesigen Standuhr, und erklärt seinen Landsleuten und „allen, die hier leben“, was gerade in Österreichs Politik los ist und er als Bundespräsident zu tun gedenkt. Erst vor einigen Wochen wieder tat er das, als in Wien die Koalitionsverhandlungen zwischen Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen platzten und Van der Bellen den extrem rechten FPÖ-Chef Herbert Kickl mit der Bildung einer Regierung beauftragte.