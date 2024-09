In dieser Woche fand das – wie es so schön heißt: mit Spannung erwartete – TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump statt. Die beiden Präsidentschaftskandidaten liegen in den US-Umfragen fast gleichauf. Was wäre, wenn Österreicherinnen und Deutsche Harris oder Trump wählen könnten? 65 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher würden für die Demokratin stimmen, nur 15 Prozent für den Republikaner; die meisten Trump-Anhänger sind FPÖ-Wähler. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts OGM von Ende August hervor. In Deutschland würden sogar 79 Prozent für Harris stimmen, wie Ende Juli eine Forsa-Umfrage für das Magazin Stern ergab. Nur 13 Prozent – mehrheitlich Anhänger der AfD – würden sich für Trump entscheiden.