Es gab sie natürlich auch in Österreich, die Szenen auf den Bahnhöfen. Freiwillige standen bereit, als am 5. September 2015 Tausende Geflüchtete am Wiener Westbahnhof ankamen. Sie reichten Getränke, Essen und Kleidung, dolmetschten, zeigten den Weg zu Schlafstellen rund um den Bahnhof. Und nachdem der erste Sonderzug mit einigen Hunderten Menschen aus Nickelsdorf an der ungarischen Grenze eingefahren war, da gab es auch in Österreich Applaus. Der Generalsekretär der Caritas, die damals im Einsatz war, sagte, er „habe das Gefühl, es wird heute ein Stück Geschichte geschrieben“.

Dieses Gefühl teilten vor allem ältere Österreicherinnen und Österreicher. Sie erinnerten sich an die vielen Ungarn, die nach der Niederschlagung des Volksaufstandes 1956 in Österreich Aufnahme gefunden hatten, an die Menschen, die nach dem gewaltsamen Ende des Prager Frühlings 1968 vor dem Kommunismus geflohen waren, oder an die Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien Anfang der Neunzigerjahre. Damals hatte sich sogar das österreichische Fernsehen an einer Hilfs- und Spendenaktion mit dem Titel „Nachbar in Not“ beteiligt.

Der 29-jährige Sebastian Kurz inszenierte sich als Gegenpol zu Angela Merkel

Doch nachdem sich der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) mit Angela Merkel und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán abgestimmt hatte, die Grenzen zu öffnen, veränderte sich die Atmosphäre in Österreich bald. Zum einen hatte die Politik nicht vor, die Geflüchteten im Land zu behalten. Von den etwa 700 000 Menschen, die 2015 nach Österreich kamen, stellten nur 90 000 einen Asylantrag. Zwar wollten die allermeisten ohnehin weiter nach Deutschland, Österreich tat aber auch einiges, um die Leute erst gar nicht zum Bleiben zu ermuntern. So wurden viele Geflüchtete bei der Ankunft nicht registriert, damit sie später nicht mehr aus Deutschland zurückgeschickt werden konnten.

Zum anderen war der österreichische Außenminister damals Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP. Der 29-Jährige strebte nicht nur nach Höherem, sondern erkannte auch sofort, wie er sich die Situation zunutze machen konnte: indem er sich in Europa als Gegenpol zu Angela Merkel inszenierte, als derjenige, der dafür sorgte, dass die sogenannte Balkanroute geschlossen und die Lage wieder kontrollierbar wird. Damit war der Mythos geboren, den Sebastian Kurz zu seinem politischen Markenkern machte und der wesentlich zu seinem Aufstieg beitrug.

Inzwischen ist klar, dass Kurz zwar die Schließung der Balkanroute vorantrieb. So lud er im Februar 2016 unter anderem Vertreter von Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Serbien und Montenegro zu einer Konferenz nach Wien, um Grenzschließungen festzulegen. Aber eigentlich war Ungarn der Dreh- und Angelpunkt des umstrittenen Plans. Die ungarische Regierung unter Viktor Orbán schaffte bereits im Sommer 2015 Tatsachen. Soldaten und Bulldozer begannen zwischen dem ungarischen Mórahalom und dem serbischen Subotica mit dem Bau jenes Grenzzauns, der heute 175 Kilometer lang ist, doppelt geführt und mit Stacheldraht versehen.

Ein nach Damaskus abgeschobener Syrer gilt dort als verschollen

Ungarn hat damit nicht nur eine Außengrenze der EU abgeriegelt und den Zaun 2022 noch mal erhöht, sondern dort auch bis 2020 Asylsuchende in Transitzonen inhaftiert. Das ist nicht vereinbar mit EU-Recht, wie so manches in Ungarn, wenn es um das Thema Asyl geht – Pushbacks etwa. Ungarischen Gesetzen zufolge ist es seit 2016 erlaubt, Menschen, die innerhalb von acht Kilometern zur serbischen oder kroatischen Grenze aufgegriffen werden, ohne Überprüfung ihres Asylanspruchs zurückzuschieben. 2024 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) wegen Verstößen gegen das Asylrecht eine Strafzahlung von 200 Millionen Euro gegen Ungarn verhängt. Orbán ließ sich davon nicht beirren; Asylsuchende sowie Organisationen der Flüchtlingshilfe sind in Ungarn ein seit Langem etabliertes Feindbild.

Im Gegensatz zu Ungarn hielt sich Österreich immer an geltendes Recht und hat im europäischen Vergleich überproportional viele Asylanträge bearbeitet, weil die Fluchtrouten lange über Südosteuropa liefen. Aber im politischen Diskurs werden Geflüchtete auch in Österreich seit 2015 hauptsächlich als Problem wahrgenommen. Das hat mit dem Erfolg der extrem rechten FPÖ zu tun, die seit Jahrzehnten diesbezüglich den Takt vorgibt und Anfang des Jahres beinahe den Kanzler gestellt hätte. Im Koalitionsabkommen der Regierung aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos wurde dann auch eine schärfere Asylpolitik festgelegt. So werden die Anträge von anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten auf Familiennachzug derzeit nicht bearbeitet.

Und immer wieder werden Grenzen getestet. Als erstes europäisches Land hat Österreich im Juli einen wegen Terrorismus verurteilten Syrer direkt nach Damaskus abgeschoben. Dort gilt er inzwischen als verschollen. Eine weitere geplante Abschiebung nach Syrien hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vor zwei Wochen einstweilen gestoppt, da nicht gesichert sei, dass diese menschenrechtskonform erfolgen könne.