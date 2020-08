Nach den stundenlangen Staus an der slowenischen Grenze am Wochenende kritisiert die Opposition die Regierung für ihre Corona-Politik und schlechte Kommuikation.

Von Felix Haselsteiner

Detailansicht öffnen Mitarbeiter des Roten Kreuzes betreuen Autofahrer in einem kilometerlangen Stau bei der Einreise nach Österreich am Karawankentunnel. (Foto: dpa)

Die Staus mögen sich zwar aufgelöst haben, doch zwei Tage nach dem Verkehrschaos am Karawankentunnel an der österreichisch-slowenischen Grenze ist das Thema längst zu einer innenpolitischen Debatte in Österreich geworden, in der es vor allem um Kompetenzen zwischen der Regierung in Wien und den Bundesländern geht.

Gegenstand der Diskussion ist weiterhin die Verordnung des Gesundheitsministeriums vom Samstag, in der ursprünglich die Rede davon war, dass Durchreisende wie Einreisende eine schriftliche Erklärung auszufüllen hätten. Die Kärntner Grenzbehörden interpretierten die Verordnung so, dass eine lückenlose Kontrolle jedes Fahrzeugs notwendig sei, was jedoch zu einem kilometerlangem Stau und Wartezeiten für Autofahrer von bis zu 13 Stunden führte - ohne die Möglichkeit einer Verpflegung und ohne Toiletten. In der Steiermark, am Grenzübergang Spielfeld etwa, waren die Kontrollen von Anfang an nur stichprobenartig durchgeführt worden, eine chaotische Situation wie am Karawankentunnel konnte so vermieden werden.

Detailansicht öffnen Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ordnete Gefahr im Verzug an und löste so den Riesenstau an der slowenischen Grenze auf. Nun kritisiert er die Regierung. (Foto: imago)

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der am frühen Sonntagmorgen die Verordnung außer Kraft gesetzt und Gefahr im Verzug angeordnet hatte, um den Stau aufzulösen, bemängelte am Montag vor allem die Kommunikation mit dem Gesundheitsministerium: "Lieber mehrmals zu viel miteinander kommunizieren als einmal zu wenig", sagte Kaiser bei einer Pressekonferenz. Das Vorgehen der Kärntner Grenzbehörden verteidigte Kaiser ebenfalls: Dass das Gesundheitsministerium am Sonntagabend noch einmal eine klärende Mitteilung zu der unklaren Verordnung veröffentlichte, in der festgehalten wurde, dass von lückenlosen Kontrollen abgesehen werden könnte, impliziere ja, so Kaiser, "dass lückenlose Kontrollen vorgesehen waren". Überhaupt habe sich die Kommunikation mit dem Gesundheitsministerium seit Anfang der Corona-Krise im März verschlechtert, damals hätte es mehrmals die Woche Videokonferenzen gegeben. "Ich habe darum gebeten, dass es mehr Zusammenarbeit gibt", sagte Kaiser am Montag.

Nicht nur aus Kärnten muss sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Kritik anhören. Aus dem Nachbarland Slowenien war schon Sonntag zu hören gewesen, das System der Österreicher sei bei zunehmenden Verkehrsaufkommen "inhuman". Und die österreichische Opposition meldete sich ebenfalls zu Wort: Der FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer forderte Anschober erneut zum Rücktritt auf, die SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim befand: "Das Vorgehen der Regierung ist äußerst stümperhaft".

Yildirim bezog sich damit nicht nur auf die Verordnung vom Samstag, sondern auch auf die Novelle des Covid-19-Gesetzes, die das Gesundheitsministerium vorgelegt hatte, nachdem der Verfassungsgerichtshof einen Großteil der Ausgangsbeschränkungen für verfassungswidrig erklärt hatte. Die Novelle jedoch wird von Rechtsanwälten als "nicht bestimmt genug" bezeichnet. Es handelt sich also um denselben Kritikpunkt, der auch am Karawankentunnel zum Chaos geführt hatte.