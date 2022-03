Das Burgtor in Wien ist in den Nationalfarben Blau-Gelb der Ukraine beleuchtet.

Angesichts des Krieges in der Ukraine wird eine Frage wieder dramatisch aktuell: Welche Rolle spielt Österreich in der Weltpolitik?

Von Cathrin Kahlweit

Wenn Großes größer wird, wirkt Kleines noch kleiner. Bevor Wladimir Putin befahl, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu führen, das Land in Schutt und Asche zu legen, Tausende, vielleicht bald Zehntausende Menschen töten zu lassen, Millionen in die Flucht zu treiben, eine Ausweitung des Kriegs auf das Baltikum, Finnland oder Schweden anzudeuten und mit einem Nuklearkrieg zu drohen, hatte der Beginn des Untersuchungsausschusses zur ÖVP-Korruption wie der Aufreger des Monats gewirkt und die Pandemie wie die ultimative Krise.

Was im Vergleich jetzt so lächerlich klingt, hat, verzeihen Sie mir, wenn ich das so sage, dabei etwas Rührendes - und Tröstliches: Eine innenpolitische Auseinandersetzung zwischen Legislative und Exekutive, die sich unter den wachsamen Augen von Verfahrensanwälten und freien Medien, auf Ministerialakten, Listen, Daten, Chatprotokolle, Bewerbungsschreiben, Rechnungen stützt, ist eine verlässliche, wenngleich nicht immer freundliche Übung in Demokratie. Sie hat Regeln. Selbst für die Demonstrationen von Corona-Schwurblern galten Regeln, auch wenn sich die meisten, die ständig "Diktatur" brüllten, nicht daran hielten. Wladimir Putin demonstriert gerade, wie seine Welt, eine Welt ohne Regeln, aussieht.

Und es hat ja auch etwas sehr Tröstliches, wenn das alles erst einmal so weitergeht. Wenn Spielregeln zwischen Menschen und Institutionen eingehalten werden. Solange das noch geht.

Die Neutralität als Balanceakt

Verzeihen Sie mir bitte noch einmal, wenn ich bei allen Versuchen, mich an den so luxuriösen wie vermeintlichen Selbstverständlichkeiten unseres Alltags zu erfreuen, dann doch extrem pessimistisch - und untröstlich bin: Ich war als Korrespondentin viel in der Ukraine unterwegs, kenne viele Orte, die jetzt zerbombt werden, aus eigener Anschauung und habe Freunde im Land. Ihre, auch meine, Trauer ist überwältigend. Und die Angst vor dem, was nun folgt, regelrecht erstickend.

Wien ist, trotz aller Beteuerungen und Selbstbeschreibungen österreichischer Regierungen, außenpolitisch kein wichtiger Player. Die Neutralität, die auch ein Befreiungsschlag aus der sowjetischen Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg war, wird im Angesicht der russischen Aggression zu einem Balanceakt; nicht umsonst wird in der aktuellen Debatte immer wieder betont, man sei militärisch neutral, aber keinesfalls nur "gesinnungsneutral". Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die ihren Sitz in Wien hat, spielte tatsächlich eine entscheidende Rolle, als einst die Entspannungspolitik Fenster in die dicken Mauern der politischen Blöcke zu schlagen half. Heute ist sie machtlos. Immerhin: Die Atomgespräche mit Iran, die quasi in Sichtweite der Internationalen Atomenergiebehörde seit 2015 regelmäßig in Wien stattfinden, könnten, mit sehr viel Glück, an diesem Wochenende einen positiven Abschluss finden.

Womöglich, heißt es, komme sogar der russische Außenminister Sergej Lawrow. Man werde dann auch über die Ukraine reden. Vielleicht gibt es dann wieder ein paar mehr Spielregeln in all dem Weltenchaos. Tröstlich? Nein. Aber an irgendetwas muss man sich ja festhalten.

