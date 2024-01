Vor 22 Monaten schrieb ich in der Kolumne der Österreich-Ausgabe zum ersten Mal über die Ukraine. Damals hatte die russische Armee gerade ihren Marsch auf Kiew begonnen und Europa war in Aufruhr. Ich erzählte, wie überwältigend die Trauer meiner ukrainischen Freunde war und wie erstickend die Angst vor dem, was jetzt folgen würde . Und ich bekannte auch, wie untröstlich ich sei und wie pessimistisch, weil dieser Krieg noch lange dauern werde.

Mittlerweile währt der Krieg schon fast zwei Jahre. In den vergangenen Tagen hat die russische Armee die Ukraine mit den schlimmsten Luftangriffen seit Monaten überzogen. Eine Horrornacht folgte auf die nächste, während wir daheim gemütlich unter unseren Weihnachtsbäumen saßen. Die ukrainischen Vertriebenen prosteten mit Tränen in den Augen ihren Verwandten daheim per Telegram oder Facetime zu, sofern die nicht in Bunkern hockten. Und fragten sich, wann und ob sie je nach Hause gehen können. Oder ob alles noch schlimmer wird.

Mittlerweile leben etwa 80 000 Ukrainer in Österreich, und auch ihre Lage ist alles andere als einfach. Die große Hilfsbereitschaft der ersten Wochen ist abgeebbt, der Staat hat zumindest einen Teil der Aufgaben übernommen. Aber wenn man Unterstützerinnen wie Tanja Maier fragt, eine in Österreich verheiratete Amerikanerin und Helferin der ersten Stunde, dann gibt es heute eher mehr statt weniger zu tun. Maier hat "Cards for Ukraine" gegründet, eine Hilfsorganisation, bei der man auf simple Weise spenden kann - für Telefonkarten oder Lebensmittelgutscheine.

Sie gehe, sagt sie am Telefon, davon aus, dass mit dem wachsenden Bombenterror der Russen wieder mehr Ukrainer nach Österreich kommen würden, aber der Staat sei "absolut nicht vorbereitet". Es fehle, sagt sie, an Unterkünften, an Informationen, an Hilfe zur Selbsthilfe. Maier beklagt etwa, dass Vertriebene aus der Ukraine in Österreich in der Grundversorgung leben müssten. In Wien etwa bekommen sie in der Regel 260 Euro im Monat, anderswo weniger.

Eines der größten Probleme ist dabei die "Zuverdienstgrenze" - das sehen auch Diakonie oder SOS Mitmensch so. Wer arbeiten geht und über der Geringfügigkeitsgrenze liegt, verliert die Unterkunft, kommt aber mit einem Teilzeitjob trotzdem nicht ohne staatliche Unterstützung aus. Auch wer wie viel verdienen darf, ist unklar; Zuverdienste und Berechnungen variieren pro Bundesland. Deshalb arbeiten nur etwa 16 000 Ukrainer und Ukrainerinnen für ihren Lebensunterhalt; der Rest verharre, so die Diakonie, aus Angst, die Unterkunft zu verlieren, in der "Inaktivitätsfalle".

Seit zwei Jahren fordern Experten und Helfer, Ukrainer sollten in die reguläre Sozialhilfe geholt werden. Tanja Maier, die ihr Leben ukrainischen Geflüchteten widmet, sagt: "Wer Menschen, die arbeiten wollen und können, das nicht ermöglicht, entmündigt sie - und schadet sich selbst."

Diese Kolumne erscheint auch im Österreich-Newsletter, der die Berichterstattung der SZ zu Österreich bündelt. Hier gleich kostenlos anmelden.