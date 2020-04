Die türkis-grüne Koalition in Wien erfreut sich in diesen Krisenzeiten großer Zustimmung in der Bevölkerung. Doch die harten Zeiten stehen dem ungewöhnlichen Bündnis noch bevor.

Fürs Jubiläum hat grad keiner Zeit. Genau 100 Tage ist Österreichs türkis-grüne Regierung nun im Amt, und Kanzler Sebastian Kurz und seine Mitstreiter kommen nicht einmal zu einer Zwischenbilanz. Auch an diesem Tag jagt im Wiener Regierungsviertel eine Corona-Krisensitzung die nächste. Das ungewöhnliche Bündnis ist gleich in seiner Anfangsphase in den Ausnahmezustand geraten. Und der Krisenmodus ist eine Bewährungsprobe der besonderen Art: Wo alle Abstand halten müssen, sind die Koalitionäre fest zusammengerückt.

Österreichs Bevölkerung weiß das zu schätzen. Als Belohnung für das weitgehend effiziente und harmonische Krisenmanagement ist die mit 37,5 Prozent gewählte ÖVP in den Umfragen auf 44 Prozent hochgeschnellt, die Grünen sind von 13,9 auf 19 Prozent gestiegen. Zusammen ergibt das fast eine Zweidrittelmehrheit, die konservative Volkspartei allein marschiert gerade in Richtung absolute Mehrheit - und die Opposition ist marginalisiert. In einer Direktwahl würden derzeit 52 Prozent der Österreicher Sebastian Kurz zum Kanzler wählen. Doch auch die grünen Protagonisten erhalten Bestnoten. Wenn die Zeiten nicht so ernst wären, wäre das für beide Parteien durchaus ein Grund zum Feiern.

Doch wenn irgendwann wieder Zeit zum Feiern ist, könnte der Grund dafür schnell verschwunden sein. Denn erstens dürften sich die Kurven in der Wählergunst abflachen, sobald die Coronakrise bewältigt ist. Und zweitens lässt sich jetzt schon absehen, dass dann gewaltige Probleme auf die Koalitionäre zukommen. Denn sie werden die Basis für ihr Bündnis neu erfinden müssen. Der unter Schmerzen ausgehandelte Koalitionsvertrag wird nur noch wenig gelten in der neuen Zeitrechnung "n.C.", nach Corona.

Grundlage der Partnerschaft ist die griffige Formel gewesen: "Das Beste aus zwei Welten". Jeder soll sich auf seine Art verwirklichen können in der Regierung: die Volkspartei zum Beispiel bei den Themen innere Sicherheit und Migration, die Grünen beim Klimaschutz und einer ökosozialen Steuerreform. Ausgerichtet ist diese Koalition nicht auf Kompromisse, sondern auf großzügige Koexistenz. Doch das erfordert Spielräume, vor allem finanzielle, die es nach dem Corona-Crash nicht mehr geben wird.

Der dann anstehende Verteilungskampf dürfte diese Koalition in Konflikte stürzen. Erste Anzeichen dafür sind bereits jetzt zu sehen, wenn der grüne Vizekanzler Werner Kogler zur Finanzierung der Corona-Folgekosten eine Erbschaftsteuer für die Reichen fordert oder die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler Staatshilfen für große Unternehmen mit Klimaschutz-Auflagen verknüpfen will.

In diesen Verteilungskämpfen haben die Grünen als kleinerer Koalitionspartner die deutlich schlechteren Karten. Wenn sie jedoch ihre Leuchtturmprojekte nicht mehr umsetzen können, wächst die Gefahr, dass ihre Basis rebelliert und das Bündnis brüchig wird. Auf der anderen Seite könnte zudem ein kühler Machtstratege wie Kanzler Kurz versucht sein, im Umfragehoch nach der Krise auszuloten, ob womöglich vorgezogene Neuwahlen - so wie 2017 und 2019 - seine Position verbessern könnten.

Im Kampf gegen Corona hoffen alle in Österreich auf ein Ende der Krise und auf bessere Zeiten. Doch die türkis-grüne Koalition könnte nach dieser Krise ihre besseren Zeiten schon hinter sich haben.