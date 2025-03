Es ist in beiden Ländern kein großer Wurf, aber es gibt Fortschritte: Sowohl in Österreich als auch in Deutschland sind die Treibhausgas-Emissionen im Jahr 2024 etwas zurückgegangen. Die vorläufigen Daten zeigen in Österreich einen Ausstoß von rund 66,8 Millionen Tonnen, das sind 1,9 Tonnen weniger als im Jahr zuvor. In Deutschland wurden 649 Millionen Tonnen ausgestoßen, das ist ein Rückgang um 23 Tonnen gegenüber 2023.