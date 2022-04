Die Tourismusbranche in Wien bangt um die Rückkehr zu den goldenen Zeiten vor Corona und dem Krieg in der Ukraine. Warum auch Luxushotels wie das Sacher zu kämpfen haben.

Von Hans-Peter Siebenhaar

Der Platzregen ist ein Segen für das Sacher. Denn die dicken Regentropfen und die ungemütlichen Temperaturen treiben die Touristen in das Kaffeehaus gegenüber der Wiener Staatsoper. Sogar eine kurze Schlange bildet sich vor der mit Lavendel geschmückten Terrasse des berühmten Luxushotels. Gedränge vor Traditionscafés und in Luxushotels besitzen seit dem Ausbruch der Pandemie in Wien noch immer Seltenheitswert. Das benachbarte Café Mozart versucht den Schmerz über fehlende Touristenscharen mit Humor zu lindern. Auf einem hohen Fenster des Kaffeehauses steht in großen, weißen Lettern: Sehnsucht? Wir auch!" Doch viele Plätze bleiben derzeit unbesetzt.