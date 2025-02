Corona ist, gottlob, so gut wie vorbei, jedenfalls was das Reisen angeht. Die Zahlen sind auf dem Niveau der Prae-Covid-Zeit angelangt oder liegen sogar darüber. In Österreich gab es 2024 laut Statistics Austria ein Rekordjahr im Tourismus – mit 154,3 Millionen Übernachtungen von Januar bis Dezember (2,1 Prozent mehr als 2023). In Deutschland registrierte das Statistische Bundesamt von Januar bis November 2024 insgesamt 465,3 Millionen Übernachtungen (1,8 Prozent mehr als im vergleichbaren Zeitraum 2023).