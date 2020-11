Bundeskanzler Kurz spricht von "widerwärtigem Terroranschlag" und will mit aller Härte gegen die Täter vorgehen. Er rief die Armee zur Hilfe, um die Polizei in der Hauptstadt zu unterstützen.

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Detailansicht öffnen Großeinsatz: Polizeibeamte am Montagabend in Wien. FOTO: JOE Klamar/AFP (Foto: Joe Klamar/AFP)

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat den mutmaßlichen Anschlag in Wien am Montagabend als "widerwärtigen Terroranschlag" verurteilt. "Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen", schrieb der österreichische Regierungschef im Kurznachrichtendienst Twitter. Das österreichische Bundesheer werde ab sofort den bisher durch die Polizei vorgenommenen Objektschutz in Wien übernehmen, damit sich die Polizei auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren könne. "Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren", schrieb Kurz weiter. "Das ganze Land ist in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen ich mein tiefes Mitgefühl ausdrücke."

Zuvor hatte es in der Wiener Innenstadt nach Angaben von Innenminister Karl Nehammer einen "augenscheinlichen Terroranschlag" gegeben, der womöglich der jüdischen Synagoge in der Seitenstettengasse gegolten hat. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sagte dem Sender ORF, es gebe einen toten Attentäter und einen toten Zivilisten. Noch sei unklar, wie viele Täter an dem Angriff beteiligt seien. Zum Hintergrund gebe es noch keine Erkenntnisse. Oskar Deutsch, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, schrieb auf Twitter noch während des laufenden Polizeieinsatzes, dass unklar sei, ob der Stadttempel ein Ziel gewesen sei. Die Synagoge sei zum Zeitpunkt der Schüsse geschlossen gewesen. Auch das Restaurant neben der Synagoge sei nicht geöffnet gewesen.

Ersten Informationen zufolge soll es sich um drei Attentäter gehandelt haben; Boulevardzeitungen berichteten, einer der drei habe sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft gesprengt, einer soll festgenommen worden sein. Nach Angaben der Tageszeitung Kurier kursierten Berichte über sieben Tote. Diese Angaben wurden jedoch von der Polizei ebenfalls zunächst nicht bestätigt. Die Sicherheitsbeamten der Israelitischen Kultusgemeinde rieten den Gemeindemitgliedern, in ihren Wohnungen zu bleiben. Passanten wurden von der Polizei angewiesen, in Lokale und Restaurants einzukehren, weil sich rund um den Hohen Markt im 1. Bezirk womöglich ein Flüchtiger verstecke. Sondereinheiten stürmten mehrere Orte in der City. Hunderte Menschen harrten in Innenräumen und Hotels aus. Kurz vor dem Lockdown, der in Österreich in der Nacht zum Dienstag beginnen sollte, war die Innenstadt ungewöhnlich voll.

Die Polizei sprach gegen 22 Uhr abends dann erstmals von sechs Tatorten und mehreren Tätern, einer soll von Beamten erschossen worden sein. Auch ein Passant ist nach Polizeiangaben zu Tode gekommen. Der Einsatz war In der Nähe des Schwedenplatzes im 1. Bezirk soll es einen weiteren Schusswechsel gegeben haben; von bis zu 50 Schüssen war die Rede. Die Gegend um die Synagoge war großräumig abgesperrt worden; abgesperrt wurde auch die U-Bahn-Station Schottenring.

Die Polizei bat Journalisten und Augenzeugen des Anschlags, in den sozialen Medien nicht weiter über das Attentat zu berichten und nur den offiziellen Informationen zu vertrauen. Über dem 1. Bezirk kreisten Helikopter, die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Innenstadt zu meiden.

In Frankreich war Mitte Oktober ein Lehrer von einem Islamisten enthauptet worden, der im Unterricht über Mohammed-Karikaturen hatte diskutieren lassen. Kurze Zeit darauf waren drei Menschen in einer Kirche in Nizza getötet worden, auch dies wurde von der Polizei als islamistischer Anschlag gewertet. Parallel dazu waren in Österreich Jugendliche in eine Kirche eingedrungen und hatten randaliert. Ob der Vorfall am Montagabend in Wien mit diesem Ereignis zusammenhing, war aber zunächst noch unklar. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twitterte am Abend, die Franzosen teilten "den Schock und die Trauer der Österreicher nach dem Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nicht nachgeben."