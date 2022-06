Generalsekretäre in Österreichs Ministerien haben mehr Einfluss, als viele wahrnehmen - wie das Beispiel Thomas Schmid beweist. 2021 zeigte der Rechnungshof unschöne Details und Konstruktionsprobleme auf. Was hat sich seither geändert?

Von Cathrin Kahlweit

Thomas Schmid war und ist sicherlich der bekannteste Generalsekretär, den eine Bundesregierung in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Er prägte das Image der ÖVP mehr, als den Konservativen lieb ist: Einen Kanzlersturz in der Folge von mehr als 300 000 Chats, die eine ganze Welle von Ermittlungsverfahren auslösten, kann schließlich nicht jeder in seine Vita schreiben. Derzeit lebt der Tiroler dem Vernehmen nach in Amsterdam, ist aber auch gern im 7. und 8. Wiener Bezirk anzutreffen, wo er seinen Frisör und seine Lieblingslokale hat. Zur Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft reiste er Anfang März gezwungenermaßen an, beim aktuellen Untersuchungsausschuss, der Korruptionsvorwürfe gegen ÖVP-Regierungsmitglieder klären soll, ließ er sich hingegen mehrmals entschuldigen.