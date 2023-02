Im Österreich-Newsletter vom 17. Februar 2023 hat Dominik Prantl über die Forderung von Experten für Tempolimits geschrieben. Ein Thema, das auch viele Leserinnen und Leser bewegt.

Hinterherhinkende Maßnahmen

Die Frage sollte nicht lauten, ob die Mehrheit der Österreicher die Senkung des Autobahn-Tempolimits von 130 auf 100 ablehnt oder nicht, sondern wie ernst nimmt unser Land die Reduktion seiner Treibhausgas-Emissionen. Wir hinken mit unseren Maßnahmen sowieso europaweit hinterher. Da ist es weniger das Problem, dass wir bald viele Millionen Euro Strafe an die EU abführen müssen, sondern wirklich teuer wird uns ALLE kommen, dass unser Klima um mehr als 1,5 Grad angeheizt werden wird. Angesichts dieser Tatsache ist das populistische Herumeiern der Politik in solchen Fragen einfach nur jämmerlich und zum Verzweifeln. Zafer E. Feichtner, Wimpassing an der Pielach (Niederösterreich)

Schon strenge Abgasnormen

Es reicht. Daher soll es zumindest so bleiben, wie es derzeit gilt. Die Autofahrer werden so schon abgezockt wie kaum andere Bürger. Wir haben durchaus schon strenge Abgasnormen. Die Belastungen durch die Emissionen des Lkw-Schwerverkehrs samt hohem Reifenabrieb, in der vergleichsweise billigen Bemautung bei enormer Straßenbelastung und Lärmentwicklung werden vergleichsweise ignoriert. Auch der Umstand, dass der Güterfernverkehr auf der Straße gegenüber Transport auf der Schiene doch viel höhere Preissteigerungen bei Strom im Vergleich zu Diesel bedeutet, ist erheblich. Richard Erlbacher, Schladming

Erhöhtes Lebensrisiko

Ich bin sozusagen Ureinwohner von Wien, gesetzten Jahrgangs, aber immer noch Autofahrer. Erstens: Jeder Stadtverkehr muss fließen, daher bin ich generell für maximal 50 km/h. Meiner Erfahrung nach hat eine 30-km/h-Zone ihren Sinn verloren, und wenn (aus Kostengründen) keine Radarstation aufgestellt ist, fährt man zwar keine 50, aber mehr als 30. Es gibt mehr als 100 000 Straßen, wer kontrolliert das wirklich? Zweitens: Auf Autobahnen bin ich für maximal 140 km/h, ich fahre aber aus Einsparung stets gemütlich um die 100 km/h, wenngleich mein Toyota Yaris (Hybrid-Automatik) hier auf längeren Strecken tatsächlich noch Treibstoff einsparen kann und der Verbrauch tatsächlich (nachweislich) bei 4,5 Liter/100 km liegt. Österreich ist ein relativ kleines Land. Schnellfahrer sparen sich kaum Zeit, selbst für eine Strecke von 450 km, z.B. von Wien nach Klagenfurt. Meine Mitfahrer:innen kommen tatsächlich entspannt ans Ziel, was man von einem Raser wohl nicht behaupten kann, der noch dazu ein erhöhtes Lebensrisiko trägt. Drittens: Auf Schnell- und gut ausgebauten Landstraßen sollte auch maximal 100 km/h gefahren werden dürfen. Generell könnte man die Geschwindigkeiten europaweit vereinheitlicht festlegen, eben im Bereich zwischen 30 und 140 km/h. Man sollte sich jedoch der jeweiligen Verkehrssituation anpassen, was den meisten Autofahrern leider nicht gelingt. René Tajoburg, Wien

Manchmal muss es wehtun

Schließe mich der Meinung des Autors vollinhaltlich an, auch wenn's manchmal wehtun wird ... Wilfried Ulver, Wien

Schneller Baustein

Ich denke, Tempolimit 100 muss her und zwar bald. Ich glaube auch nicht an Freiwilligkeit. (Sehe ich an mir.) Das Tempolimit ist ein schneller Beitrag zur CO₂-Reduktion und Einsparung von Rohstoffen. Es ist zudem ein wirksamer und schneller Baustein, rettet Leben, Gesundheit und tut niemandem weh! Dorothée Friedrichs, Regensburg (Bayern)

Entspanntes Fahren

Auf der Inntalautobahn zwischen Kufstein und Innsbruck bin ich des Öfteren unterwegs und empfinde das entspannte Fahren mit Tempo 100 km/h als angenehm. Ich gehöre allerdings auch zu den freiwillig maximal 130-km/h-Fahrern auf den deutschen Autobahnen. Ist man über dem Brenner, sind die Tempolimits 110 und 130 eine Selbstverständlichkeit. Kommt man mit dem Auto aus einem angrenzenden Land nach Deutschland zurück, bräuchte es an der Grenze eigentlich keine Hinweisschilder "Bundesrepublik Deutschland". Man merkt es ohnehin an der Raserei. Nervig ist auch das Thema 30 in den Städten. Die Stadt München hat sich dazu in einen regelrechten Fleckerlteppich mit unzähligen Verkehrsschildern entwickelt. Manchmal wegen Kindergärten, Schulen oder Seniorenheimen, nur zu bestimmten Uhrzeiten, nicht aber in den Ferien. Es ist ein Graus. Warum nicht einen Kompromiss beschließen und in der ganzen Stadt gilt Tempo 40? Alle innerstädtischen Schilder könnten verschwinden, Hinweisschilder an den Ortseingängen würden genügen. Rainer Rohrer, München

Beschränkung für Lkws

Ich wäre für ein Tempolimit auf Autobahnen unter der Bedingung, dass die Lkws 10 km/h weniger als ein eventuelles Limit für Pkws fahren dürften. Hubert Bittner, Ernstbrunn (Niederösterreich)

Mut und Hausverstand

Man sollte die Autofahrer nicht schockartig an sinnvolle Neuregelungen gewöhnen und vorerst Tempo 100 auf den Autobahnen und 90 km/h auf den Bundesstraßen einführen. Viele Autos haben schon eine Verbrauchsanzeige. Bei geringerer Geschwindigkeit sieht man, dass der Kraftstoffverbrauch deutlich sinkt. Die Politik braucht für ihre Entscheidungen Mut und Hausverstand. Erich Marx, Salzburg

Ungeliebtes Kfz unerträglich machen

Autobahnen sind dazu da, um effizient von A nach B zu kommen und nicht zum Dahinschleichen mit 100 km/h. 30 km/h im Ort scheint mir eher darauf abzuzielen, einfach das ungeliebte Kfz unerträglich zu machen. In meiner Jugend habe ich mal gelernt: Die Straße ist kein Spielplatz. Demgemäß halte ich auch sogenannte Begegnungszonen für Schwachsinn. Die gegenwärtige Regelung mit 130 / 80 / 50 scheint mir ein guter Kompromiss zu sein, die Aufrechnung x-weniger Tote im Straßenverkehr bei y-weniger km/h ziemlich milchmädchenhaft, die Mathematik dahinter interessant. Das einzig schlüssige Argument für ein niedrigeres Tempolimit scheinen mir die höheren Einnahmen der Polizei und der jeweiligen Kommunen zu sein, die hier partizipieren. Josef Thoma, Bisamberg (Niederösterreich)

Selber machen, ohne Politik

Ich fahre bereits seit vier Jahren auf Autobahnen in Deutschland nicht schneller als 100 km/h und auf Landstraßen nicht schneller als 90 km/h. Vorher war ich 150iger. Wir sind überall, wo wir hinwollten, angekommen, rechtzeitig, weniger gestresst, weniger umweltverschmutzend, sicherer und Geld haben wir auch noch gespart. Wenn es die deutschen Politiker nicht hinkriegen, wofür ich mich unsäglich schäme, dann machen wir es halt selber. Franz Julier, Hochdorf-Assenheim (Rheinland-Pfalz)

Gefährliche Überholmanöver

Ich lebe in Oberbayern, bin aber oft in Österreich unterwegs und praktiziere Tempo 100 auf Autobahnen in ganz Europa und 80 auf Landstraßen, allerdings nicht auf allen. Da man bei Tempo 80 auf Landstraßen von vielen anderen Verkehrsteilnehmer:innen als Behinderung wahrgenommen wird, kommt es ständig zu gefährlichen Überholmanövern. Ich will mit meinem Fahrverhalten aber nicht vermeidbare Unfälle provozieren. Tempo 80 auf Landstraßen funktioniert erst dann, wenn es gesetzlich vorgeschrieben wird. Dafür wäre ich allerdings schon lange. Peter Klentzan, Röhrmoos (Bayern)

Rauchverbot als Vorbild

Selbstverständlich Tempolimits: 100/80/30. Auf größeren Durchzugsstraßen (z.B. dem Gürtel in Wien): 50. Ganz Kanada hat (ein sehr streng kontrolliertes!) Tempolimit - obwohl die Entfernungen wesentlich größer sind. Darüber hinaus: Freifahrt auf Öffis nach dem Vorbild Luxemburgs! Alles ist möglich. Das Rauchverbot in Lokalen war ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Hilde Meyrath, Wien

Schuld auf Experten schieben

Als ehemalige Autofahrerin und jetzige Nichtfahrerin bin ich für ein Tempolimit mit einer Begrenzung von 100 km/h. Eine verantwortungsvolle Regierung muss das auch gegen den Willen der Mehrheit durchsetzen können. Nötigenfalls kann man die Schuld auf die Expertinnen und Experten schieben. Hat man bisher auch getan. Doris Klinger, Wien

