In Deutschland arbeiten so viele Menschen in Teilzeit wie noch nie. Die Quote stieg von 28,7 Prozent im Jahr 2023 auf 29,1 Prozent 2024. Dies zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Fast die Hälfte (48,6 Prozent) der Frauen und jeder achte Mann (11,7) gingen ihrer Erwerbstätigkeit nicht mit der vollen Stundenzahl nach. In Österreich lag die Teilzeitquote laut Statistik Austria sogar bei 31,5 Prozent; dies betraf 51,1 Prozent der Frauen und 13,7 Prozent der Männer. Auch in Österreich war es 2024 ein Höchstwert.