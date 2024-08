Die drei Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift in Wien sind wegen Terrorermittlungen abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter „Barracuda Music“ mit. Swift hätte am 8., 9. und 10. August im Ernst-Happel-Stadion in Wien auftreten sollen. Zuvor waren zwei Terrorverdächtige in Österreich festgenommen worden. Ein 19-jähriger Österreicher wurde südwestlich von Wien festgenommen, nach Angaben der Polizei hatte er konkrete Anschlagspläne im Großraum Wien geschmiedet. „Wir haben auch festgestellt, dass es einen Fokus des 19-jährigen Täters auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien gibt“, sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im österreichischen Innenministerium. Der junge Mann habe sich im Internet radikalisiert und vor Kurzem einen Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) abgelegt. Eine weitere Person wurde in Wien festgenommen.