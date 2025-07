Jeff Bezos hat gerade in Venedig geheiratet, es war die Superhochzeit eines Superreichen mit allem Pipapo. Wer mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen hat, gilt als superreich. In Österreich gibt es 400 Superreiche, die 37 Prozent des Finanzvermögens des Landes besitzen. In Deutschland sind es 3900 Frauen und Männer. Weltweit gibt es fast 85 000 Superreiche, die meisten – wenig überraschend – in den USA (33 000).