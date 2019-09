Einen Tag nach der Parlamentswahl in Österreich zeichnet sich ein weitreichender Schritt in der rechten Freiheitlichen Partei (FPÖ) an. Der stellvertretende Vorsitzende Manfred Haimbuchner kündigte die Suspendierung der Mitgliedschaft des langjährigen Parteichefs Heinz-Christian Strache für Dienstag an.

Das sagte Haimbuchner am Montagabend zuerst den Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN). Demnach soll der Schritt am Dienstagabend beschlossen werden, wenn der Parteivorstand und das Präsidium tagt.

Auf Nachfrage bei Haimbuchner bestätigte der FPÖ-Vize die Meldung. "An Straches Suspendierung führt kein Weg vorbei", sagte Haimbuchner der Süddeutschen Zeitung. "Jeder kleine Funktionär, der etwas Dummes bei Facebook postet, wird aus der Partei ausgeschlossen. Da können wir bei wesentlich schwerwiegenderen Vorwürfen doch nicht untätig bleiben, nur weil es um einen bekannten Namen geht."

In Teilen des Wiener Landesverbandes war bereits am Sonntagabend die Suspendierung erwartet worden. Auch aus anderen Landesverbänden hätte es angesichts des Bereicherungsvorwürfe gegen Strache die Erwartung geäußert worden, dass man nach der Nationalratswahl "aufräumen" müsse. Die FPÖ hatte bei dem Urnengang mehr als neun Prozentpunkte verloren und war auf einen Wert von 16 Prozent abgesunken. Ein wesentlicher Faktor für den Absturz soll die Spesenaffäre um Strache sein, die die Teile der Wählerschaft demobilisiert hat, viele sollen stattdessen für die Volkspartei (ÖVP) von Sebastian Kurz gestimmt haben.

Mit der angekündigten Suspendierung ziehen die Freiheitlichen erste Konsequenzen, ein Parteiausschluss Straches könnte folgen.

Haimbuchner, der im Bundesland Oberösterreich als stellvertretender Regierungschef amtiert, sagte den OÖN, es sei wichtig, eine Trennung von "gewissen Milieus" zu vollziehen. Er sprach von einer Zukunft als "seriöser Rechtspartei", die "weniger schrill" sein solle. Bisher gibt es keine Reaktion von Strache - allerdings wurde für Dienstagvormittag eine persönliche Erklärung angekündigt.

