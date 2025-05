Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich gegen Kritik an der Migrations- und Asylpolitik seiner Regierung gewehrt. „Österreich ist seinen menschenrechtlichen Verpflichtungen immer nachgekommen. Das werden wir auch in Zukunft tun“, sagte er am Dienstag. Die Vorwürfe von Menschenrechtlern, die das Land für den Stopp von Familienzusammenführungen kritisierten, hält er für nicht nachvollziehbar. Geplant sei eine engere Koordination mit Deutschland in Sachen Migration. Jüngst hat der Nationalrat die gesetzliche Grundlage für eine vorübergehende Aussetzung des Familiennachzugs bei Asylberechtigten und Schutzbedürftigen geschaffen. Vorgesehen sei, dass Betroffene weiter einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen können. Jedoch werde der weitere Verlauf „gehemmt“.