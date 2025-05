Wer das Dachsteinlied noch nicht kennt, die seit 1929 offizielle Landeshymne der Steiermark, bekommt wie so oft verlässlich Ab- beziehungsweise Nachhilfe auf Youtube. In diesem Fall sogar von ganz oben; vom Großmeister des Lederhosen-Rock persönlich. Man kann also Andreas Gabalier dabei zuschauen und zuhören, wie er weit oberhalb der Baumgrenze auf einem windigen Gipfel steht, das Akkordeon fest im Griff. Wie genau er samt Instrument dort hinaufgelangt ist, wird nicht unmittelbar ersichtlich; konstatieren lässt sich allenfalls, dass er mit sehr frischem Trachtenhemd und tadellos rückwärtsgewandter Frisur posiert, während er die Ode an „dieses schöne Land“ in die klare Bergluft schmettert. Sogar der „Aar“, also der Adler, erweist sich als textsicher und reckt seinen Schnabel just in dem Moment ins Bild, als er per Liedzeile aufgerufen wird.