Der Politikwissenschaftler Vedran Džihić forscht und lehrt in Wien, er war an einer amerikanischen Spitzenuniversität und wird regelmäßig als Experte angefragt. Der 1976 in Bosnien und Herzegowina geborene Džihić lebt zudem seit 33 Jahren in Österreich und würde nun gerne Staatsbürger werden. Doch sein Antrag wurde abgelehnt. Der Grund: Er habe, wie er österreichischen Medien erzählte , eine negative Sicherheitsprognose.

Was hat der promovierte Wissenschaftler Schlimmes getan? Nun, er ist einmal zu schnell gefahren, er hat einmal die Fahrspur gewechselt, ohne rechtzeitig zu blinken, und sein E-Auto einmal mehrere Minuten in einer Ladezone stehen gelassen, obwohl es schon vollgeladen war. Wofür er Verwaltungsstrafen bekam, und diese schließen eine Einbürgerung aus.

Es ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn ein Staat strenge Kriterien für die Integration festlegt und die Vorgeschichte der Menschen, die er einbürgert, genau prüft. In Österreich aber reichen ein paar Strafzettel, um die Anträge vollkommen qualifizierter Personen abzulehnen. Und Džihić ist kein Einzelfall. Erst kürzlich hat der Falter über Ani Gülgün-Mayr berichtet, die nicht nur seit mehr als 50 Jahren in Österreich lebt. Sondern hier auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet. Doch die Behörden bezweifelten, dass Gülgün-Mayr, die jahrzehntelang im österreichischen Fernsehen als Moderatorin vor der Kamera stand, ausreichende Deutschkenntnisse habe.

Während die FPÖ regierte, wurden die Kriterien weiter verschärft

Das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht ist eines der strengsten der Welt, Experten zufolge sind nur Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate restriktiver. Das liegt daran, dass während früherer Regierungsbeteiligungen der rechten FPÖ die Kriterien immer weiter verschärft wurden. Das Thema eigne sich schließlich wie kaum eines dafür, ein „Wir-Gefühl hochzuhalten und zu missbrauchen“, wie es die Filmemacherin Olga Kosanović einmal erzählte. Die gebürtige Wienerin, Tochter einer studierten Germanistin aus Serbien, hat ihren vergeblichen Versuch, einen österreichischen Pass zu bekommen, in dem sehenswerten Film „Noch lange keine Lipizzaner“ dokumentiert. Seit Jahren setzt sie sich dafür ein, das Staatsbürgerschaftsrecht an die Realität einer globalisierten Welt anzupassen. Zumindest dahingehend, dass Menschen, die hier geboren, aufgewachsen und verwurzelt sind, auch eingebürgert werden.

Inzwischen hat sich auch eine überparteiliche Initiative formiert. Zahlreiche prominente Menschen aus Politik, Kultur und Wirtschaft fordern unter dem Schlagwort „Ein Pass, der passt!“ Reformen. Es könne nicht sein, dass ein Fünftel aller in Österreich lebenden Menschen ihr Wahlrecht nicht wahrnehmen könne. Denn darauf läuft der restriktive Umgang ja hinaus: Dass ein großer Teil der Bevölkerung sich nicht an den demokratischen Prozessen beteiligen kann, von denen er unmittelbar betroffen ist.

Die Kanzlerpartei hält nichts davon. ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner sagte dem Sender Ö1, dass die Staatsbürgerschaft „keine Bringschuld der Republik“ sei und die Regeln „sogar verschärft“ werden sollten. Und so müssen sich alle Anwärterinnen und Anwärter auf den dunkelroten Pass wohl weiter das zu Herzen nehmen, was ein Experte im Film von Olga Kosanović rät. Der bereitet Leute auf das Einbürgerungsverfahren etwa mit folgendem Satz vor: „Am besten ist, wenn Sie ein Auto haben: abmelden und drei Jahre lang stehenlassen.“

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