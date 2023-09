Von Delna Antia

Es war der Neujahrstag 2023, als Joanna Rahim beschloss, den österreichischen Staat herauszufordern. Die Britin sah sich wie jedes Jahr das Wiener Neujahrskonzert im Fernsehen an, als sie der Kampfgeist packte. "God damn, I am gonna do something about it!" - ich werde etwas dagegen tun -, dachte sie sich in ihrem Londoner Wohnzimmer. So jedenfalls erzählt es die 56-Jährige im Gespräch gut ein halbes Jahr später.