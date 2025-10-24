Dass fast drei Jahrzehnte vergehen mussten, bis ein deutscher Bundespräsident wieder mal auf Staatsbesuch nach Österreich kam, warf Fragen auf. Gab es nichts zu besprechen, seit Roman Herzog 1997 drei Tage in Österreich verbrachte? Oder ist Österreich möglicherweise nicht wichtig genug für den großen Nachbarn? Das Gegenteil ist der Fall. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind so eng und eingespielt, dass man nicht ständig bei Staatsbesuchen Gemeinsamkeiten herausarbeiten muss.

Insofern konnte Frank-Walter Steinmeier in Österreich diese Woche ein dreitägiges Wohlfühl-Programm absolvieren. Zwar gab es auch ernste Dinge zu besprechen, etwa die sicherheitspolitische Lage in Europa. Während sich Steinmeier in Wien ein Werk von Rheinmetall zeigen ließ, in dem Fahrzeuge für die Bundeswehr hergestellt werden, bekräftigte sein Amtskollege Alexander Van der Bellen, dass sich das neutrale Österreich verteidigungstechnisch gerade ebenfalls besser aufstelle. Man investiere in das österreichische Bundesheer und habe sich als EU-Mitglied immer loyal an Sanktionen gegen Russland beteiligt.

Und da ist noch diese Sache, die buchstäblich zwischen Österreich und Deutschland steht: der Brenner-Basistunnel nämlich. Seit zwanzig Jahren ist der Zugtunnel in Planung, der die Transitstrecke über die Alpen entlasten soll. Während Österreich und Italien vorgelegt haben, erinnert das Projekt auf deutscher Seite, die für den Nordzulauf verantwortlich ist, langsam an den Berliner Flughafen: Es geht nichts weiter, und die unterschiedlichsten Seiten schieben sich dafür die Verantwortung zu. Steinmeier versuchte, in Tirol gute Stimmung zu verbreiten, indem er mit Warnweste und Helm durch den österreichischen Teil der Tunnelröhre stapfte. Auch Deutschland werde seine Aufgaben wahrnehmen, versicherte er.

Ansonsten konnte Steinmeier aber seine Zeit in Österreich damit verbringen, „liebevoll die kleinen Unterschiede zwischen den Ländern zu zelebrieren“, wie er das nannte, „hier Mehlspeishimmel, dort Kartoffelstampf, hier Habsburg, dort Hohenzollern, hier Salzburg, dort Bayreuth“. Ein Unterschied ist neuerdings auch im Wiener Botschaftsviertel zu spüren, wo der Bundespräsident das neue deutsche Botschaftsgebäude eröffnete.

Früher stand hier ein brutalistisch wirkender Klotz aus den Sechzigerjahren, der von den Wienern nur „Piefke-Bunker“ genannt wurde. Er wurde durch einen so kolossalen wie nüchternen Neubau mit viel Stein, großen Fenstern und einer großzügigen Freifläche rundherum ersetzt. Das Gebäude ist nicht nur eine willkommene Abwechslung zwischen all den verschnörkelten Wiener Gründerzeitbauten, die schnell das Gefühl der optischen Überzuckerung hervorrufen. Sondern es verströmt auch einen Hauch von Berliner Regierungsviertel. Ein bisschen Berlin in Wien, das ist doch eine gute Ergänzung der deutsch-österreichischen Beziehungen.

